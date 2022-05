Acilia, partono i lavori per la sistemazione delle strade: previsti divieti e restringimenti

Sono partiti i lavori per la sistemazione di via Giuseppe Molteni e di via Corrado Cagli, nel quartiere di Acilia.

Cosa prevedono i lavori

L’intervento prevede, oltre al rifacimento del tappetino d’asfalto caratterizzato dalla presenza di evidenti ormaiature, anche la sistemazione degli strati sottostanti. Ed a seguire l'apposizione di una nuova segnaletica orizzontale. Un’operazione complessivamente attesa da tempo nel quartiere che, per i prossimi giorni, sarà soggetto all’istituzione di una provvisoria disciplina di traffico, con relativi restringimenti e divieti di sosta.

Un progetto del 2020

“Nel piano investimenti 2020 avevamo finanziato il completo rifacimento della pavimentazione stradale di Via Molteni e Via Corrado Cagli per un importo complessivo di 700.000 euro, approvando in giunta, a luglio 2020, il progetto esecutivo – hanno spiegato i consiglieri pentastellati Alessando Ieva, Silvia Paoletti e l’ex minsindaca Giuliana Di Pillo – Nel 2021 le procedure di gara sono state espletate con l’assegnazione dell'appalto all'impresa aggiudicatrice, ma con l’amministrazione Falconi tutte le opere pubbliche che abbiamo finanziato si sono bloccate” hanno sottolineato i grillini del municipio X.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino alla mezzanotte del 28 giugno 2021, in via Molteni viene istituito un senso unico alternato, gestito da un impianto semaforico provvisorio ed il divieto di sosta lungo il tratto stradale. Stesse modifiche alla viabilità sono previste per via Corrado Cagli.