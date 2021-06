Acilia, Palocco, Infernetto e Dragona senza acqua: ecco le vie che resteranno a secco mercoledì 23 giugno

Acea Ato 2 comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico mercoledì 23 giugno in alcune vie del X Municipio del Comune di Roma. E' quanto si legge in una nota della multiutility.



Di conseguenza, dalle ore 08:30 alle ore 22:30 di mercoledì 23 giugno 2021 si verificheranno mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione alle utenze che si trovano nelle seguenti strade:

via di Bagnoletto, via Vallada Agordina, via Giovanni Spano, via Bergantino, via Vigonovo, via Arsenio, Crespellani, via Giuseppe Botti, via Domenico Serradifalco, via Ermanno Ferrero, via Riserva del Pantano, via Sarnico, via Cerro Maggiore, via Alzano Lombardo, via Tradate, via Sesto San Giovanni, via Giuseppe Maria Villasecca, via Timoteo Bottigli, via Prospero Intorcetta, via Carlo Casini, via Francesco Donati, via Elia da Cortona, via Bonfiglio da Cesena, via Arcangelo, Lamberti, via La Corsesca, via Ippolito Desideri, via Giovanni della Penna, via Pietro Benedetti, via dei Romagnoli (da viale Fra' Andrea di Giovanni a viadotto Zelia Nuttal), via di Dragone (da via dei Romagnoli a via Sarnico), via Caiolo, via Bovezzia Carlo Albizzati (da via Caiolo a via di Bagnoletto), via Barzanò Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate.





Per limitare i disagi, dalle ore 08:30 alle ore 22:30 di mercoledì 23 giugno, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via Donato Bartolomeo, angolo via Carlo Casini, via Bedizzolle, angolo via di Dragone. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Scusandosi per il disagio arrecato, Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua.