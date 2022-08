Razionalizzazione delle linee Tpl, inizia la fase 2: modificate tre linee bus ad Acilia

Arrivano altre novità per il servizio di trasporto pubblico nel vasto territorio del municipio X. Dopo la fase uno della razionalizzazione delle linee Tpl della rimessa di Acilia, che ha consentito di riorganizzare il servizio in tutto il territorio, dal 29 agosto inizierà la fase 2.

A decorrere da quella data, a seguito della richiesta del Dipartimento Mobilitâ e Trasporti di Roma Capitale, come disposto da Agenzia Roma Servizi per la Mobilitâ, neII’ambito della razionalizzazione della rete di TPL il servizio verrà modificato per le linee 014 - 016 - 016F. Un nuovo step dopo la prima fase iniziata a luglio. Ecco come verranno modificate le linee.

Linea 014

Andata: pza antifane - via prassagora - via timocle - vle alessandro magno - vle prassilla - via callino - vle gorgia di leontini - via di casal palocco - via cristoforo colombo (carreggiata laterale) - via del canale della lingua - vlo del canale della lingua - via ipparco di nicea - via ermogene - via zenone di elea - vlo del canale della lingua - via del canale della lingua - via cristoforo colombo (carreggiata laterale) - ple cristoforo colombo - lmr lutazio catulo — ple dell' aquilone - vle della stazione di castel fusano - ple della stazione di castel fusano - vle della stazione di castel fusano - ple dell’ aquilone - lmr lutazio catulo - lmr duilio - via delle prore — pza dei canotti - vle vega — via capitan casella - vle paolo orlando - ple della stazione del lido

ritorno: ple della stazione del lido - via cardinal ginnasi - vle paolo orlando - via capitan casella - vle vega — pza dei canotti - via del bucintoro — lmr duilio - lmr lutazio catulo — ple dell' aquilone - vle della stazione di castel fusano - ple della stazione di castel fusano - vle della stazione di castel fusano - ple dell' aquilone - lmr lutazio catulo - ple cristoforo colombo - via cristoforo colombo (carreggiata laterale) - via del canale della lingua - vlo del canale della lingua - via ipparco di nicea - via ermogene - via zenone di elea - vlo del canale della lingua - via del canale della lingua - via cristoforo colombo (carreggiata laterale)- via di casal palocco - vle gorgia di leontini - vle prassilla - via di casal palocco - vle alessandro magno - via paniasside - via agatarco - pza antifane

Linea 016

Andata: via dei monti di san paolo — vle dei romagnoli — inversione altezza svincolo per via ostiense (direzione roma) - via ostiense - via di acilia — via francesco menzio prosegue dritto per via francesco menzio - via ruggero panerai - via gigi chessa - via edoardo gioja - via gianfilippo ussellini - via posidippo - pza eschilo - via euripide — via bacchilide - via ibico - via eschilo - pza fonte degli acilii - via pindaro - via di macchia saponara - via archelao di mileto - vle gorgia di leontini - via di casal palocco — all’altezza di via partenio di nicea svolta a dx per vle alessandro magno — a sx per via paniasside - via agatarco - pza antifane

ritorno: pza antifane - via prassagora - via timocle - vle alessandro magno — prosegue diritto per vle alessandro magno - all’altezza di v.le prassilla svolta a sx per via di casal palocco - vle gorgia di leontini - via aristonico d’alessandria - via di macchia saponara - via pindaro - pza fonte degli acilii - via eschilo - via ibico - via bacchilide - via euripide - pza eschilo - via posidippo - via gianfilippo ussellini - via ruggero panerai - via francesco menzio - prosegue dritto per via francesco menzio - via di acilia - via ostiense — inversione di marcia rampa altezza via delle calle - vle dei romagnoli - via dei monti di san paolo — inversione di marcia rotatoria altezza via di monte cugno - via dei monti di san paolo

Linea 016f

Andata: via dei monti di san paolo — vle dei romagnoli — inversione altezza svincolo per via ostiense (direzione roma) - via ostiense - via di acilia — via francesco menzio prosegue dritto per via francesco menzio — via ruggero panerai - via gigi chessa - via edoardo gioja - via gianfilippo ussellini - via posidippo - pza eschilo - via euripide - via bacchilide - via ibico - via eschilo - pza fonte degli acilii - via pindaro - lgo raffaello de rensis - via ermanno wolf ferrari - via alberto franchetti - via antonio lotti - via ermanno wolf ferrari - vle di castel porziano - via torcegno

ritorno: via torcegno - via ponte gardena - via dobbiaco - via ermanno wolf ferrari - via antonio lotti - via alberto franchetti - via ermanno wolf ferrari - lgo raffaello de rensis - via pindaro - pza fonte degli acilii - via eschilo - via ibico - via bacchilide - via euripide - pza eschilo - via posidippo - via gianfilippo ussellini - via ruggero panerai - via francesco menzio prosegue dritto per via francesco menzio - via di acilia - via ostiense — inversione di marcia rampa altezza via delle calle - vle dei romagnoli - via dei monti di san paolo — inversione di marcia rotatoria altezza via di monte cugno - via dei monti di san paolo