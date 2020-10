Ostia Antica, blitz di vigili e Ama: abbattuto insediamento abusivo a Stagni

Blitz della polizia locale, di Ama e del X Municipio nella zona dei Stagni di Ostia Antica. Ad annunciarlo con un video la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo ed il Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza Alessandro Ieva.

"Le operazioni di bonifica dei rifiuti extra Ta.Ri. su tutto il territorio Municipale proseguono come da pianificazione definita con la Polizia Locale ed AMA S.p.A. - spiegano in una nota congiunga - Da questa mattina,nell'ambito delle priorità degli interventi attuati nella Convenzione diretta con l'Azienda municipalizzata, sono iniziate le operazioni di abbattimento dell'insediamento abusivo nel quartiere Stagni di Ostia che i residenti attendevano da anni. Riportiamo così sicurezza e decoro".



"I risultati raggiunti da questa amministrazione sono la dimostrazione che solo attraverso una seria programmazione e l' onestà e la competenza di chi la mette in campo, la città può continuare a guardare avanti verso un futuro radioso liberandosi per sempre del sistema corruttivo e criminale che ha visto il suo apice nelle vicende di mafia capitale".