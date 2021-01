Ostia, l'occhio del 'Grande Fratello' sul lungomare: ecco 17 telecamere. Progetto da 500mila euro

Arrivano le telecamere sul lungomare di Ostia. Saranno 17 per un progetto di sorveglianza da 500mila euro. Ad annunciarlo l'Assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del X Municipio Alessandro Ieva che ha dato il via ai lavori di installazione del nuovo 'Grande Fratello' del lido.

"Riteniamo lo strumento della videosorveglianza un valido mezzo di prevenzione, dissuasione e repressione per molte forme di illecito. - spiega Ieva - Per questo abbiamo finanziato 500.000 euro per l'acquisto e posa in opera di impianti fissi di videosorveglianza collegati al centro di coordinamento Sala Sistema Roma della Polizia Locale di Roma Capitale dove vengono convogliati i segnali di tutte gli apparati di telecamere anche di nuova installazione".

"Dopo le valutazioni tecniche da parte del team di lavoro, acquisiti i pareri necessari ed espletate le procedure di gara, abbiamo avviato in questi giorni le attività di installazione di sistemi di videosorveglianza sul lungomare al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel tessuto urbano. - sottolinea il vice presidente municipale - Il progetto, scalabile nella tecnologia, vede un primo appalto di 250.000 per l'installazione di 12 postazioni autoalimentate e 17 telecamere. Il secondo appalto, finanziato nell'ultima variazione di bilancio 2020, prevede altri 250.000 euro di fondi da impiegare nell'entroterra del X Municipio".

"Abbiamo studiato questo progetto per essere integrato nel tempo in base ai finanziamenti disponibili. Questa è la dimostrazione della capacità di programmazione economica di questa Amministrazione finalizzata alla realizzare di strumenti efficaci per il contrasto alla criminalità diffusa e predatoria e di tutela ambientale del nostro territorio", conclude Ieva.