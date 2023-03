Via Nomentana, dopo oltre due mesi si conclude la potatura di 600 platani

Iniziati ufficialmente il 9 gennaio, dovevano concludersi in 3 settimane ma alla fine hanno tenuto sotto scacco più quadranti della Capitale per quasi due mesi e mezzo. I lavori di potatura di 600 platani su via Nomentana si sono conclusi ufficialmente nel pomeriggio del 21 marzo, con l'ultimo tratto tra via XXI Aprile e via della Batteria Nomentana.

Gli alberi potati su via Nomentana

Un'opera, come detto più volte dal Campidoglio, attesa da vent'anni e che nel complesso ha messo mano a 4 chilometri di strada a partire da piazza Porta Pia. Nell'ultimo pezzo sono stati potati, fa sapere l'assessorato all'ambiente, 363 platani, 7 pini domestici, 2 cedri e 2 cipressi. Nel complesso, sempre secondo il report capitolino, è stato necessario abbattere 8 platani, 1 ailanti, 2 eucalipti, una parlma, 2 cedri e 9 prunus "per le condizioni di pericolosità delle alberature". "Nei prossimi giorni verranno effettuati i nuovi reimpianti - fa sapere l'assessora Sabrina Alfonsi - anche a completamento dei filari di platani mancanti, operazioni che non richiedono chiusure al traffico veicolare".

Alfonsi: "Interventi mancanti da 20 anni"

Tra fine novembre e l'8 dicembre 2022 gli operai del dipartimento tutela ambientale si erano dedicati a 6 km di tratto della via Nomentana tra il Raccordo e Batteria Nomentana, a cavallo tra i municipi III e IV: in quel caso sono stati potati 360 pini, 21 platani e 28 tigli. “Portiamo a conclusione su tutta la via Nomentana un intervento di potatura estremamente complesso che, dopo oltre 20 anni di mancate manutenzioni - ribadisce Alfonsi -, non poteva essere più rimandato, né eseguito parzialmente per la potenziale pericolosità di alberature secolari che raggiungono anche i 30 metri di altezza. Lavori che sono stati effettuati sotto la costante supervisione di agronomi che hanno censito lo stato di salute e quindi di sicurezza di tutti gli alberi". Oltre 1.000 le alberature totali messe in sicurezza su 10 km di estensione del tratto cittadino della Nomentana, dal Gra a Porta Pia "con disagi inevitabili che abbiamo cercato di limitare il più possibile", conclude Alfonsi.