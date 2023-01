Via Nomentana chiusa dal 9 gennaio: stop alla circolazione per la potatura degli alberi

Via Nomentana chiusa e quartiere che rischia di essere bloccato per almeno un mese. A Roma partiranno domani, lunedì 9 gennaio, i lavori di potature in via Nomentana tra Porta Pia e viale Regina Margherita.

Il tratto di strada sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 18, esclusi sabato e domenica. Deviate le linee 60, 62, 66, 82 e 90. Soppresse tre fermate. Ma non solo, perché è stato istituito anche il divieto di sosta h24 sul lato destro di Corso d'Italia da via Valenziani a Porta Pia e su tutto piazzale di porta Pia. In via Cagliari, i divieti di sosta e la zona rimozione riguarderanno il lato dei numeri civici pari mentre in via Reggio Emilia verrà istituito l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Alessandria.

La strada sarà quindi senza uscita per i veicoli provenienti da via Alessandria con chiusura in corrispondenza di via Nomentana. Stessa chiusura anche in via Messina e divieto di sosta con zona rimozione sul lato dei numeri civici pari. Nel sottovia Ignazio Guidi sarà istituito il divieto di transito per chi si immette da via Nomentana.

Tanti i residenti che sui social hanno espresso il loro disappunto per i lavori: "Perché non basta che ricominci la scuola lunedì, non basta che diluvi lunedì, anche gli alberi", commenta Federica. "Mi raccomando escluso sabato e domenica. A questi gli piace proprio il casino", il pensiero di Alessandra. "Ci sono state le vacanze scolastiche del periodo natalizio, quale occasione migliore?", domanda Luca.