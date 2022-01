Via Como l'impianto sportivo è (quasi) pronto, ora il municipio cerca il gestore

L'impianto sportivo di via Como sta per vedere la luce alla fine del tunnel. Sul sito del comune, infatti, è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per l'assegnazione in concessione, mediante project financing, della gestione dell'area.

Una notizia accolta con entusiasmo dalla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello: "Un'altra vertenza annosa trova una conclusione positiva - dichiara la mini sindaca -. Un altro spazio pubblico sarà fruibile per tutti. Tutto ciò è stato possibile perché abbiamo lavorato per assumere, già negli anni scorsi, la responsabilità municipale di questo spazio. Un decentramento nei fatti ancor prima di un decentramento normativo".

Cosa prevede la manifestazione d'interesse

Il soggetto vincitore dovrà garantire, come fa sapere il Municipio, la realizzazione della copertura della piscina, gli arredi e l'allestimento di quattro campi da tennis e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive, oltre a quelle di ristorazione. Ci sarà anche una club house e un'area verde attrezzata aperta ai bambini. "L'impianto sarà a uso pubblico a costi calmierati - fa sapere Del Bello - e tra le proposte migliorative che abbiamo inserito c'è quella di realizzare una copertura pressostatica per la piscina, che potrà essere smontata e reinstallata in poche ore e un impianto fotovoltaico per l'alimentazione del centro sportivo".

Una storia lunga 15 anni

Quella dell'impianto di via Como è una vicenda annosa: nel 2006 il comune di Roma guidato da Veltroni entrò in possesso di un'area privata, appartenuta precedentemente a un circolo del tennis, dove decise di collocare un intervento nell'ambito del Pup, il piano urbano parcheggi. In tre anni vennero realizzati box interrati dati in concessione per 90 anni ad un soggetto privato, in cambio di oneri da spendere per realizzare un centro sportivo sopra il parcheggio, aperto alla cittadinanza. Burocrazia, rinvii, battaglie giudiziare hanno fatto sì che per quasi quindici anni nulla venisse realizzato, fin quando a novembre 2019 una conferenza dei servizi ha dato l'ok per il progetto definitivo dell'area.

A febbraio 2021 sono iniziati finalmente i lavori, "un bel risultato che abbiamo ottenuto grazie al lavoro di squadra con dipartimenti e uffici per sbloccare un iter amministrativo fermo da anni” dichiarava alla posa della prima pietra l'ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera capitolina all'opposizione. E il 27 maggio scorso l'assemblea capitolina ha deliberato di concedere la competenza gestionale al Municipio, assecondando la richiesta di Del Bello.

Le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse andranno presentate entro il 31 gennaio 2022.