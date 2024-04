Sfalcio dei marciapiedi, davanti all’ingresso del Policlinico è tornata la giungla

Il diserbo dei marciapiedi che, dal 2021 era compito dei municipi, è nuovamente stato accentrato. Il risultato però non è particolarmente apprezzabile. E questa volta, l’indice, non può essere puntato verso l’amministrazione di prossimità o nei confronti delle scarse risorse in campo ai municipi.

I marciapiedi con la giungla davanti l'ospedale

Un esempio evidente di quanto premesso, lo si riscontra in viale del Policlinico. I marciapiedi che corrono paralleli alle Mure Aureliane, nel 2022 e nel 2023, erano risultati impraticabili. La stessa condizione è stata riscontrata in questi giorni. Alla base dei platani che sono sopravvissuti ai tagli dello scorso anno, ci sono delle formazioni vegetali di notevoli dimensioni.

I cosiddetti “polloni”, gergalmente noti anche come ricacci, non sono stati rimossi e, quelli prodotti alla base dei platani, sono notoriamente molto ampi. Il risultato è che buona parte di questi marciapiedi, su cui affacciano gli ingressi dell’ospedale romano, sono del tutto impraticabili. Sono così folti da coprire, in larghezza, l’intera superficie del marciapiede ed in altezza superano, in alcuni casi, anche i cento centimetri.

Il cambio di sistema ed il ritorno ad Ama

Sul diserbo dei marciapiedi il sindaco Gualtieri aveva annunciato che si sarebbe “cambiato sistema”. Fino al 31 dicembre del 2020 la gestione del servizio era affidata ad Ama su cui, ora, si è deciso di tornare a puntare perché la gestione dei municipi, negli ultimi tre anni, si è mostrata fallimentare. I motivi del ritorno all’azienda municipalizzata sono tanti, tra questi anche il fatto che, oltre allo sfalcio, gli operatori possano provvedere anche a rimuovere le erbacce tagliate, lasciando i marciapiedi puliti. E poi l’azienda, aveva spiegato il capostaff dell’assessora capitolina Sabrina Alfonsi, nel corso di una recente commissione ambiente, ha promesso di “gestire le attività di diserbo con contabilità separata e personale preso al di fuori di quello impiegato per garantire il rispetto del lavoro contratto principale”.

Cosa fare in attesa di Ama

Perché il passaggio ad Ama venga formalizzato è necessario che l’apposita delibera sul diserbo venga approvata in Assemblea capitolina. In attesa che ciò avvenga, aveva fatto sapere l’assessorato di Alfonsi, “il dipartimento ambiente ha stipulato una convenzione con Ama, per continuare a garantire il servizio extra Tari”. I risultati sono deludenti al punto che, proprio nel municipio II, i consiglieri PD stiano spingendo per “avviare le procedure per affidare gli interventi di diserbo, utilizzando le risorse a disposizione” senza perdere altro tempo. Poi ci penserà Ama. Nel frattempo, la giungla cresciuta anche quest’anno davanti l’ospedale, andrebbe rimossa.