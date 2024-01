Villa Mercede, a oltre 5 anni dal crollo del muro ancora non si muove una foglia. E resta il degrado

Quando verrà completamente riaperta al pubblico Villa Mercede a San Lorenzo? La domanda resta appesa nel vuoto da anni, esattamente cinque. Era dicembre 2018 quando un pezzo del muro di cinta lato via Marrucini crollò senza causare feriti e da quel giorno ogni previsione sull'inizio dei lavori è stata puntualmente disattesa. Anche a fronte di annunci pubblici e cronoprogrammi ufficiali, le scadenze sono state sempre bucate. E così il II municipio torna a scrivere alla Sovrintendenza Capitolina sollecitando un intervento.

Villa Mercede e il muro crollato nel 2018

Il crollo del muro di Villa Mercede, lato via dei Marrucini a San Lorenzo, ha comportato una serie di disagi per pedoni, automobilisti e utenti del servizio di trasporto pubblico. Il marciapiede è inagibile, la strada ristretta, la fermata del bus soppressa. E l'estate, quando il municipio pubblica l'avviso per gli eventi dell'estate romana, Villa Mercede viene inserita sempre "a metà", perché parzialmente inagibile. Anche le attività sportive organizzate dalle scuole della zona e quelle culturali della biblioteca "Tullio De Mauro" sono dislocate altrove per mancanza di spazi.

Il II municipio sollecita la Sovrintendenza

Così il 30 gennaio l'assessore ad ambiente, verde e rifiuti del II municipio, Rino Fabiano, è tornato a rivolgersi alla Sovrintendenza Capitolina, responsabile degli interventi di manutenzione nelle ville storiche romane, inclusa Villa Mercede: "Chiedo con pazienza e rispetto che ognuno faccia il suo dovere - spiega a RomaToday subito dopo aver spedito la nota -. Ci sono questioni che meritano molta più attenzione e cura. Roma vive della sua Storia e dovrebbe vivere anche della cura ordinaria di essa. E le sovrintendenze dovrebbero avere un rapporto dinamico ed efficiente sulla cura del patrimonio storico-artistico, al centro come in periferia". Per Fabiano "cinque anni possono bastare".

Nonostante gli auspici, nessun cantiere

Un'attesa che assume ormai i contorni del mistero. Ad agosto 2023 il Comune ha inserito 2,1 milioni di euro in fase di assestamento di bilancio, per permettere alla Sovrintendenza di coprire tutte le spese per la messa in sicurezza del muro di cinta su via dei Marrucini. Questo perché poco prima era emerso che gli aggiornamenti dei tariffari da parte della Regione Lazio, avvenuti a luglio 2022, avevano fatto lievitare i costi dell'operazione. A luglio 2023, inoltre, un rappresentante della Sovrintendenza durante una commissione capitolina, aveva elencato tutti i passaggi burocratici compiuti per arrivare all'approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione. Passaggi lunghi, distanti tra loro, con buchi temporali anche di otto mesi tra l'inoltro di un documento e conseguente risposta. "Speriamo di iniziare i lavori nel 2024" aveva auspicato la Sovrintendenza. Ad oggi, però, non ci sono date. Il cantiere non è mai stato allestito, se non la struttura metallica che sorregge e protegge il muro: "Il 2 dicembre il responsabile del procedimento (Rup) - fa sapere Fabiano - ci ha detto, durante un incontro, che erano in attesa di ottenere il mutuo per finanziare l'opera". A quasi due mesi di distanza, che notizie si hanno? Nessuna.

Per questo anche la politica capitolina si muove, di nuovo. Dario Nanni, consigliere della lista Calenda Sindaco, ha chiesto la convocazione di una commissione congiunta tra Lavori Pubblici (presieduta dal Pd Antonio Stampete) e Cultura (presieduta dalla Pd Erica Battaglia) "per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento della procedura necessaria per l’avvio dei lavori di ripristino del muro di Villa Mercede, lato via dei Marrucini, il cui crollo risale all’ormai lontano 2018".