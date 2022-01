Mura Aureliane e Villa Mercede, manca chiarezza sull'inizio dei lavori

Quando inizieranno i lavori sul muro di contenimento di Villa Mercede, crollato tre anni fa e ancora protetto dalle transenne? E per quale motivo sono "spuntate" transenne anche lungo le Mura Aureliane, a largo degli Anamari, tra via dei Frentani e piazzale di Porta Tiburtina? Sono queste le due domande che l'assessore al Verde e ai Rifiuti del Municipio II, Rino Fabiano, ha rivolto in una lettera alla sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli e al responsabile dell'ufficio di scopo Mura Aureliane, Claudio Parise Presicce.

"Ogni giorno in più che si perde è un giorno in meno per la salute delle Mura Aureliane - spiega Fabiano - e per quella di tutti i cittadini che ci abitano davanti. Lo stesso vale per Villa Mercede e la riparazione del muro di cinta crollato ormai 3 lunghi anni fa. Interpreto con questa lettera un legittimo sconforto e una pretesa di chiarimenti che i cittadini e le cittadine di San Lorenzo attendono da troppo tempo".

I nastri gialli comparsi "lungo un'ampia porzione di mura", scrive nella lettera Fabiano - inviata per conoscenza anche all'assessora Sabrina Alfonsi e alla presidente del II, Francesca Del Bello - rappresentano una cantierizzazione di cui evidentemente nessuno, ai piani più "bassi", è stato informato: "Rappresentano sovente luoghi di degrado - si allarma l'assessore - così come già avvenuto in prossimità della Torre F9 e quindi si richiede un'assidua attenzione e un intervento di ripristino del decoro".