La Sovrintendenza Capitolina annuncia l'inizio dei lavori a Villa Mercede

Sembra essere arrivato a una svolta l'iter amministrativo per dare inizio ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del muro di cinta di Villa Mercede sul lato di via dei Marrucini a San Lorenzo. La Sovrintendenza Capitolina, responsabile della manutenzione del parco storico parzialmente inagibile da dicembre 2018, ha informato il II municipio rispetto ai prossimi passi.

La Sovrintendenza annuncia il via ai lavori a Villa Mercede

Il 30 gennaio l'assessore ad ambiente e rifiuti del II, Rino Fabiano, aveva sollecitato la Sovrintendenza Capitolina chiedendo le tempistiche per l'inizio del cantiere. Un cantiere mai partito che ha comportato l'inagibilità di una parte di Villa Mercede, luogo di ritrovo per scuole e famiglie del quartiere di San Lorenzo. Inoltre, il municipio aveva dovuto interdire il passaggio pedonale e la viabilità su quel lato di via dei Marrucini, interessato dal crollo avvenuto prima di Natale di cinque anni fa. Gli uffici di edilizia monumentale, diretti dall'ingegner Fabio Pacciani, hanno risposto il 5 febbraio.

Fondi in arrivo tra marzo e aprile 2024

Dopo aver ripercorso nel dettaglio tutti i passaggi amministrativi, che già mesi fa erano stati illustrati durante una commissione capitolina congiunta tra cultura e lavori pubblici, la Sovrintendenza ha fatto sapere che, dopo l'approvazione del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti arrivata l'8 novembre scorso, il cammino si è velocizzato. Il 30 novembre, infatti, è stata firmata la determina dirigenziale 831 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per rispondere alla manifestazione di interesse per partecipare alla gara a procedura negoziata. Avviso pubblicato ufficialmente il 6 dicembre e al quale nel giorni successivi hanno risposto 36 aziende. Il 20 dicembre la Sovrintendenza ha stilato l'elenco delle ditte ammesse e non ammesse. "I fondi arriveranno presumibilmente tra marzo e aprile" si legge nella missiva.

Gara aggiudicata tra tre mesi

Il passo successivo, quindi, sarà quello di ridurre i partecipanti alla gara ad una short list di dieci imprese, alle quali la Sovrintendenza Capitolina invierà gli inviti a partecipare alla negoziazione: "Pertanto - conclude Pacciani - si prevede di concludere la procedura di selezione dell'esecutore dei lavori e di giungere all'approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione di gara entro il mese di aprile e conseguentemente si otterrà l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto". In teoria, a distanza di pochi giorni, l'impresa aggiudicataria dovrebbe iniziare a lavorare e nel giro di sei mesi concludere. Quindi prima dell'inizio del Giubileo.

L'assessore: "Grazie alla Sovrintendenza"

"Senza ripercorrere questi lunghi e dolorosi 5 anni di battaglie e rivendicazioni non adeguatamente affrontate - commenta l'assessore Fabiano - ringrazio, dando atto del grande impegno profuso alla ricerca di una soluzione, il responsabile del procedimento architetto Francesco Campagnoli ed il direttore della Sovrintendenza Capitolina Fabio Pacciani, per la pronta risposta e soprattutto per le trasparenti ed inequivocabili spiegazioni". Contestualmente l'ente di prossimità si impegnerà con il dipartimento tutela ambientale "per prevedere, alla fine dei lavori, la risistemazione delle aree verdi e della realizzazione di una nuova area ludica per tutti i bambini e le bambine che da troppi anni ne sono stati privati e private". Arianna Camellini, consigliera Pd municipale e presidente della commissione Pnrr e turismo: "Durante i lavori che interesseranno il muro - fa sapere - partirà anche separatamente l'intervento sulla Biblioteca Tullio de Mauro, già programmati con i fondi Pnrr. Un'occasione da non perdere per il quartiere che attende da anni questi passaggi per avere indietro la Villa storica e goderne serenamente". Già nei giorni scorsi Camellini aveva ricevuto rassicurazioni sull'iter dei lavori, durante una recente commissione municipale: "Mi sento di ringraziare tutti per il supporto e l'assessore Fabiano - le sue parole - e ritengo doveroso chiarire che il procedimento di rifacimento del muro sta andando avanti e non c'è mai stato il rischio che si perdessero i fondi. Sono ottimista al momento perché Sovrintenza Capitolina sta seguendo il calendario". Ottimismo ripagato e confermato.