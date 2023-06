Costi lievitati e fondi da reperire: il muro crollato di Villa Mercede è un monumento al degrado

Il caso dei lavori di ricostruzione del muro di cinta di Villa Mercede, dal lato di via dei Marrucini a San Lorenzo, sta diventando un mistero. Uno dei tanti che avvolgono i cantieri infiniti di Roma. In questo caso parliamo di un intervento nemmeno partito: il tratto di perimetro da riqualificare è stato "imbracato" con delle transenne, ma nessuno ci lavora e ci ha mai lavorato.

Su questo tema i residenti di San Lorenzo stanno cercando risposte. Per questo di recente si sono riuniti, durante un'assemblea organizzata dal comitato di quartiere nei locali della Casa della partecipazione a via dei Sabelli, per capire a che punto sia l'iter burocratico per far partire i lavori. E le notizie non sono buone: all'orizzonte non si vedono ditte pronte a prendere in mano la situazione. L'aggiornamento dei prezzi da parte della Regione Lazio del luglio 2022, dovuto anche ai forti rincari per i costi energetici, ha fatto schizzare il budget previsto per l'intervento.

"Abbiamo potuto visionare la nuova determina con il conteggio scaturito dagli aumenti delle materie prime - fa sapere il comitato di quartiere - , abbiamo notato una lievitazione di 760.000 euro rispetto alla somma originaria di 1.350.000 euro già stanziata. Questo considerevole aumento dei prezzi richiede l'integrazione del finanziamento nel bilancio di previsione 2023/2025". Ciò significa che il totale aggiornato è di 2.110.000 euro che, eventualmente, andranno inseriti nel bilancio d'assestamento da approvare in assemblea capitolina nelle prossime settimane.

Quello dell'aumento dei prezzi è solo l'ultimo step di un percorso a ostacoli che va avanti da metà dicembre 2018, quando nella notte tra il 15 e il 16 un pezzo di muro di cinta della storica villa di San Lorenzo è crollato, fortunatamente senza provocare danni ai passanti. Grazie ad un accesso agli atti effettuato un anno fa, il comitato di quartiere ha potuto scoprire che "lo studio di fattibilità era stato predisposto, dopo le necessarie autorizzazioni del ministero dei beni culturali - si legge nel resocondo - ed era stata anche consegnata una relazione geologica e la relativa certificazione di regolare esecuzione. A maggio 2022 era stato inviato il progetto definitivo e rilasciata l'autorizzazione sismica". Ma subito dopo sono iniziati i problemi. Più volte, come riportato anche da RomaToday, sono state comunicate date sull'inizio dei lavori, puntualmente mancate.

"Abbiamo timore che possa passare altro tempo - l'allarme dei residenti, che pianificano una nuova protesta forse anche in Campidoglio - , mentre la cittadinanza ha necessità immediata di questo spazio, vista anche l'enorme carenza di spazi verdi all'interno del nostro quartiere. Per questo motivo ci siamo riuniti in assemblea partecipata con altre associazioni, ed abbiamo ragionato insieme per cercare una via comune da seguire. La questione più grottesca è che la Sovrintendenza Capitolina, con la determina numero 738/2022, invitava a procedere con rapidità alla esecuzione ed approvazione del progetto definitivo con i nuovi calcoli, quindi all'indizione della gara di appalto dei lavori entro la fine dell'anno corrente, quando i conteggi sono stati determinati solo il 19 dicembre scorso. Siamo al teatro dell'assurdo, la stessa macchina burocratica che ha di fatto rallentato tutto il processo invita a fare presto".