VIDEO | Communia, dall'aula studio alla sartoria per migranti: "Esperienza da salvare"

Da discarica a cielo a certo a spazio condiviso. Dove sorgono una sartoria per migranti, uno spazio sindacale per i lavoratori precari e un’aula studio con oltre 7mila volumi.

Gli otto anni di Communia, occupazione che sorge in uno dei lotti del vecchio borghetto artigiano tra via del Lucani e Scalo San Lorenzo, rischiano di scomparire. Questo perchè verrà messo all'asta il 20 dicembre dai curatori fallimentari della Saco Spa, azienda marchigiana del settore delle costruzioni proprietaria di gran parte di questa porzione di territorio. “E’ questo il momento in cui il Comune deve intervenire - dice Marco Filippetti del collettivo Communia -, per evitare speculazioni e mantenere le promesse fatte a questo quadrante. Il nuovo Sindaco Gualtieri si è presentato parlando di una ‘città dei 15 minuti’. Ecco, riprenda in mano il progetto presentato dalla giunta precedente, e salvi questo pezzo di San Lorenzo dalla corruzione di nuove palazzine.

Un periodo “nero” per San Lorenzo se si pensa alle realtà sociali che l’hanno caratterizzata negli ultimi decenni. Dopo lo sgombero del Cinema Palazzo di un anno fa, e in piazza dei Sanniti sono rimaste solo le serrande abbassate, ora a rischio c’è Esc Atelier e Communia, appunto.

“Non possiamo non pensare che ci sia un disegno prestabilito su questo quartiere - conclude Filippetti -. Profitto dove un tempo esisteva una rete sociale con vocazione mutualistica”.