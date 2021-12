VIDEO | San Lorenzo, il campo da calcio è salvo: i cittadini tolgono le transenne

A darne notizia è l'assessore alla Sport del II municipio di Roma dopo un confronto tra la proprietà e la presidente Del Bello. Giovedì un incontro per definire il nuovo progetto

Il campo da calcio è salvo. Verrà riqualificato e lasciato a disposizione delle associazioni sportive di San Lorenzo. Questo quanto comunicato dai Cavalieri di Colombo, proprietaria dell’impianto sportivo di via dei Sabelli, alla presidente del II municipio di Roma, Francesca Del Bello. La novità è stata comunicata dall’assessore municipale allo Sport, Rino Fabiano, in occasione di un incontro organizzato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 dicembre, tra le realtà associative di zona proprio sul campo da calcio.

Subito dopo, in maniera spontanea, cittadini i e giocatori hanno rimosso quelle transenne che da tre mesi ne avevano ridotto l’utilizzo: “Abbiamo semplicemente dato seguito a quelle che sono le volontà della proprietà - dice Andrea Greco, tra i fondatori dell’Atletico San Lorenzo -. Giovedì siamo stati convocato ad un incontro, al quale vorremmo partecipassero anche le altre realtà associative di San Lorenzo perchè questa è una vertenza che riguarda tutto il quartiere”. “Soprattutto avere certezza ce questo sia un accordo definitivo per i prossimi abbi - sottolinea Alessando Vivani del comitato di quartiere -, perchè non vorremmo che tra un anno si ripresentasse lo stesso problema”.

Da quanto comunicato da Fabiano, i campi da padel verrebbero comunque allestiti, ma su un’altra area dell’impianto sportivo, con il progetto del parcheggio, che doveva sorgere proprio sul campo a 11, stralciato. “Credo sia un ottimo risultato questo - dice l’Assessore -, considerando che queste è una proprietà privata e noi siamo ospiti qui”.

“Siamo soddisfatti di questa prima risposta perchè erano mesi che chiedevamo un confronto - conclude Greco -, ma ora vogliamo vedere da vicino quali sono le intenzioni generali sull’impianto”.