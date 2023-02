Tendopoli San Lorenzo: spunta un altro accampamento di fronte alla facoltà di Psicologia

Sono arrivati nella serata del 30 gennaio, i passanti se ne sono accorti la mattina del 31: due uomini, non identificati, da un paio di giorni dormono in due tende adagiate sul gelido marciapiede di via dei Marsi, praticamente di fronte alla facoltà di Psicologia della Sapienza.

Una tendopoli a via dei Marsi

L'unità di strada del II municipio, allertata dall'assessorato alle politiche sociali in seguito alle segnalazioni dei residenti, hanno tentato un primo approccio il 31 pomeriggio. Ad abitare le due tende di fortuna, dentro le quali provano a ripararsi dal freddo della notte, ci sono due uomini (non anziani, nemmeno giovanissimi) apparentemente del nord ed est Europa. Non è dato saperlo, perché al momento non hanno voluto farsi identificare: per fattezze e linguaggio, potrebbero provenire dalla Germania e dalla Polonia, ma sono solo supposizioni di chi li ha visti e ci ha parlato.

"Hanno rifiutato l'accoglienza, ci riproveremo"

Per ora di andare a dormire in un centro di accoglienza, come quello di via Bolognola gestito dalla Protezione Civile, non se ne parla: "Hanno rifiutato un primo invito - fa sapere l'assessore Gianluca Bogino - ma gli operatori ci riproveranno. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, non è semplice convicere chi vive in strada ad accettare un ricovero, questo spesso non si sa. Serve un lavoro lungo e costante che crei un rapporto di fiducia. Al primo intervento ne seguiranno quindi altri per convincere queste persone a lasciare la strada ed accettare accoglienza".