The Student Hotel a San Lorenzo, lavori al via a marzo: sull'ex Dogana investe anche Unicredit

Le proteste contro la realizzazione di un nuovo studentato dove prima sorgeva l'ex Dogana in via dello Scalo San Lorenzo 10 rimarranno inascoltate: a marzo prenderà il via il cantiere che porterà nel quartiere 396 nuove camere, un ristorante, un bar, aree meeting, un co-working, una palestra e un parco pubblico di oltre 15.000 metri quadri.

90 milioni di euro per San Lorenzo

A realizzare il nuovo complesso sarà la società olandese The Student Hotel, che ha appena ricevuto un finanziamento di 145 milioni di euro da UniCredit, con garanzia di Sace pari a 54 milioni. L'investimento per il quadrante di San Lorenzo sarà pari a 90 milioni di euro. La superficie totale interessata sarà di 22.750 metri quadri, con l'edificio e le opere annesse che vedranno la luce nel corso dell'inverno 2023/2024.

Garanzia "green" di Sace

Il finanziamento a impatto sociale e ambientale accordato dall'istituto di credito, supportato da Sace (società per azioni a partecipazione pubblica tramite Cassa Depositi e Prestiti), coinvolge anche la zona di Firenze Belfiore e include le condizioni per il raggiungimento di un rating Bream (forse la certificazione di sostenibilità più importanti a livello mondiale) di livello "Very Good" e l'aderenza alla Tassonomia Ue per le attività sostenibili, entrambi criteri fondamentali per ricevere la garanzia da parte di Sace.

Sconti sugli affitti per studenti svantaggiati

Nell'accordo tra The Student Hotel e UniCredit è previsto uno sconto sul tasso di interesse che la società si impegna a reinvestire in borse di studio, sotto forma di sconti sulla locazione, dedicate a studenti provenienti da situazioni sociali svantaggiate.

La missione di TSH

"Con l’acquisizione del sito storico ex Dogana - faceva sapere la società nell'aprile 2021, quando venne siglata l'acquisizione dell'area - l’investimento totale di TSH Group nel mercato italiano raggiunge i 450 milioni di euro. Il nuovo hotel aprirà le porte in uno dei più autentici quartieri di Roma, che rispecchia perfettamente lo spirito di sperimentazione e formazione permanente, distintivi del TSH: il quartiere è sede di una delle più grandi università e comunità studentesca d’Europa, pieno di artisti e artigiani".

Cosa prevedono i lavori

In base alle intenzioni già rese pubbliche nel 2019 da TSH, dei due edifici che compongono il complesso dell'ex Dogana uno verrò rinnovato, l'altro demolito e ricostruito e in quest'ultimo ci sarà il vero e proprio studentato. Ci saranno camere contemporanee per studenti, camere d'albergo e co-living, con il piano terra accessibile al pubblico con aree studio, sale riunioni, co-working per start-up e imprese locali, ristorante, bar, sala giochi, palestra e un garage per ospitare una flotta di bici a disposizione degli ospiti. Prevista anche una piscina.