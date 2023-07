Sospesa la festa per i 100 anni del Cnr

La festa per i cento anni del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che si sarebbe dovuta tenere dal 3 al 9 luglio a piazza dell’Immacolata è stata annullata.

Il municipio II infatti ha annunciato la sospensione delle celebrazioni dell’istituzione culturale nel quartiere della sua sede storica causa il drammatico incidente avvenuto che ha portato alla morte due ricercatori del Cnr di Napoli.

“Sarebbe umanamente deplorevole e istituzionalmente scorretto continuare le altre attività come se nulla fosse successo. Per il momento è stato deciso che tutte le attività previste nella settimana dal 3 al 9 luglio siano sospese e nei prossimi giorni sarà valutato come proseguire. Il municipio II esprime la propria vicinanza a tutta la comunità del Cnr e il cordoglio alle famiglie dei due ricercatori” si legge nel comunicato.

La settimana della scienza doveva essere la festa della scienza nella società ed era parte integrante del progetto per l’estate a San Lorenzo.