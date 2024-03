La palestra sociale di San Lorenzo senza fondi e sotto sfratto

Dal 1990 in via dei Campani, a San Lorenzo, c'è una palestra aperta ai giovani e agli anziani del quartiere, a prezzi molto più che popolari. Quasi simbolici. Non solo: l'associazione che la gestisce, "Vita Attiva", si occupa anche di affrontare le fragilità di chi si rivolge a loro e distribuisce pacchi alimentari. Il 28 marzo, però, dovranno andarsene: l'ex Ipab Iraim, oggi Asp, ha chiesto lo sfratto per morosità.

La palestra sociale sotto sfratto

Il debito è molto alto: 60mila euro. Frutto di due anni di affitto pagato solo al 50%. Parliamo del biennio della pandemia, tra il 2020 e il 2021, quando molte attività sportive e realtà associative italiane hanno visto ridursi sensibilmente gli introiti a causa delle restrizioni imposte dal governo, contro la diffusione del virus. Alla fine del periodo critico, però, la proprietà dell'immobile di via dei Campani 77, cioè l'Asp Iraim, azienda di servizi alla persone che risponde alla Regione Lazio, ha chiesto indietro i soldi non corrisposti. I tentativi di conciliazione non sono andati a buon fine e si è arrivati all'esecuzione dello sfratto, che il 28 marzo vedrà la sua prima puntata con l'accesso dell'ufficiale giudiziario.

L'affitto pagato a metà durante il Covid

"Dentro quei locali i lavori di ristrutturazione li ho fatti fare tutti io - racconta Alfonso Rossi, presidente dell'associazione - e non abbiamo avuto nessun problema fino al lockdown del 2020. In quel periodo il governo ha emesso un decreto che permetteva diversi sgravi alle attività sportive, impianti, palestre, piscine con la riduzione fino al 50% del canone d'affitto. Noi facemmo richiesta, ma è stata respinta". In ogni caso, l'associazione ha pagato circa 2.500 dei quasi 5mila euro di affitto previsti per due anni: "Ci considerano un'attività pubblica, non privata - spiega Rossi - e quindi non conforme al decreto governativo. Ma siamo una palestra e un laboratorio di fitness, vengono pagate delle quote per fare i corsi e c'è un contratto di tipo civilistico tra noi e la proprietà". "Ad agosto scorso - continua il presidente - ho incontrato l’assessore regionale Massimiliano Maselli, che mi aveva garantito un tavolo di concertazione per rientrare delle spettanze maturate. Avevo proposto un primo piano di rientro, che è stato respinto. Altri due non hanno ricevuto risposta. La nuova dirigenza dell'ex Ipab non mi sembra molto intenzionata a venirci incontro". E infatti tra pochi giorni ci sarà lo sfratto.

L'assessore allo sport: "Atto di violenza, la Regione faccia qualcosa"

Una presa di posizione forte sulla questione è stata quella del municipio, in particolare dell'assessore a sport, verde e rifiuti Rino Fabiano: "Questo sfratto è un atto di violenza amministrativa inaccettabile e ingiusto -l'attacco dell'esponente della giunta di centrosinistra -. Invito tutta la politica democratica locale, Comunale, Regionale e Nazionale ad opporsi concretamente ed a schierarsi apertamente contro questo assurdo provvedimento: un ente di assistenza e beneficenza sfratta chi il sostegno e l'assistenza la fa veramente, usando a pretesto il debito di alcune porzioni di pigione maturate durante il Covid". Fabiano chiede alla Regione "di intervenire ricomponendo una trattativa consona e umana a tutela di Vita Attiva, della palestra e a tutela del patrimonio umano, sociale e sportivo di San Lorenzo".

L'associazione senza risorse dal 2022

Qualora le cose dovessero andare bene, il problema sarebbe solo parzialmente risolto. Come racconta sempre Alfonso Rossi, 76 anni, emiliano trapiantato nella Città Eterna, di risorse economiche il suo centro ne ha comunque poche anche per andare avanti: "Fino al 2022 avevamo dei progetti in piedi col municipio - fa sapere - che ci garantivano dai 20 ai 25mila euro l'anno di contributi pubblici. Inoltre avevamo il centro giovanile qui da noi. Ad un certo punto, dopo quasi 15 anni di attività in collaborazione con l'ente di prossimità, è finito tutto. E hanno spostato il centro giovanile ai Parioli". Nessun sostegno pubblico, un debito da 60mila euro con la proprietà. L'esperienza di Vita Attiva a via dei Campani sembra finita: "Se io sapessi che qui ci viene qualcuno che fa attività simili alla mia - conclude amaramente Alfonso - me ne andrei subito. Ma purtroppo sospetto che le intenzioni siano altre, di carattere più commerciale. Eppure qui abbiamo dato ascolto a oltre 21mila utenti, distribuito 1.800 pacchi alimentari. Siamo stati un punto di riferimento per tutte le generazioni di sanlorenzini, dando un'alternativa alla solitudine e al degrado".

Italia Viva: "Ci opporremo in tutte le sedi"

Sullo sfratto interviene anche Italia Viva: “La Regione Lazio sta sfrattando Vita Attiva dalla sua storica sede - si legge in una nota del consigliere regionale Luciano Nobili e dei capitolini Francesca Leoncini e Valerio Casini - . Il procedimento ha avuto un’accelerazione nelle ultime ore, con l’ingiunzione di sfratto già recapitata e l’arrivo dell’ufficiale giudiziario previsto per il prossimo 28 marzo. Ci opporremo in tutte le sedi contro questa assurda decisione della Regione, che finora ha respinto, senza nemmeno confrontarsi nel merito, il piano di rientro dei canoni arretrati di affitto non corrisposti e ogni ipotesi di trattativa. Una chiusura pregiudiziale incomprensibile. Vitattiva, infatti, non è un semplice centro di formazione sportiva rivolto a ragazzi e over 60, ma è soprattutto uno dei luoghi di aggregazione più importanti del Municipio II, da più di trent’anni autentico presidio di legalità sul territorio. La Regione Lazio torni sui suoi passi e si sieda a un tavolo di confronto per trovare quanto prima una soluzione alternativa”.

RomaToday ha contattato l'Asp proprietaria dei locali, cercando un appuntamento telefonico con il commissario dell'Asp, il dottor Francesco Capozzi per avere una posizione rispetto a quanto comunicato dal II municipio in relazione allo sfratto dell'associazione "Vita Attiva". Riportiamo la risposta del commissario: "Non sono a conoscenza del comunicato a cui fa riferimento, in ogni caso resto a disposizione per un incontro al fine di fornire tutti i chiarimenti del caso".