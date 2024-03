Sfratto palestra San Lorenzo, la Regione spegne ogni speranza: "Decisione giusta, morosità notevole"

Sono sempre più flebili le speranze che la palestra sociale di via dei Campani a San Lorenzo prosegua la sua attività. La proprietà dell'immobile, l'ASP Iraim, ha chiesto e ottenuto mesi fa dal tribunale di Roma un'ordinanza di sfratto per morosità e il 28 marzo ci sarà il primo accesso dell'ufficiale giudiziario. La gestione, affidata alla SSD "Attivamente", ha pagato solo metà del canone durante il biennio della pandemia e oggi è in gravi difficoltà economiche. Interpellato anche da una parte della politica romana, schieratasi in difesa della palestra, l'assessore regionale Massimiliano Maselli ha messo quasi una pietra tombale sulla questione: "Debito notevole, il contratto è risolto con l'esecuzione dello sfratto".

La Regione Lazio contro l'associazione morosa

Lo scontro è soprattutto sui numeri. A RomaToday Alfonso Rossi, il presidente della società sportiva che gestisce la palestra (un luogo di ritrovo per anziani, ma anche giovani, a prezzi popolari) aveva riferito di un debito complessivo di 60mila euro, frutto della mancata corresponsione del 50% del canone per circa due anni. Maselli riporta un ammontare più che doppio: "L'esposizione è di 126.278,31 euro - fa sapere - una cifra considerevole, dovuta al mancato pagamento dei canoni da diversi anni". Quella dell'esposizione debitoria per Maselli è solo una delle "gravi inesattezze" che sarebbero state riportate "da alcuni esponenti politici" sulla vicenda. "L’attuale commissario straordinario dell’Iraim Asp ha incontrato il presidente di ‘Attivamente’ - prosegue l'assessore al sociale - chiedendo un adeguato piano di rientro dal debito. Le proposte, invece, vista la grave morosità maturata ed accertata, sono risultate del tutto irrisorie e prive di garanzia circa il loro adempimento. Quindi pur riconoscendo la valenza sociale delle attività svolte da “Attivamente”, non posso che ribadire che per esercitare un’attività pur socialmente rilevante bisogna essere prima di tutto con le carte in regola".

Maselli annuncia un nuovo bando per la gestione

Una stoccata che lascia poco spazio a tavoli di confronto. Anche perché Maselli, facendosi portavoce dell'azienda dei servizi alla persona proprietaria dell'immobile in via dei Campani 77, non solo ribadisce la legittimità dello sfratto, ma mette a chiare lettere quali siano le intenzioni dell'ente: "Con l'ordinanza di convalida del tribunale - continua l'assessore - che risale allo scorso ottobre, il contratto è risolto per inadempimento. Dunque sarà necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica per affidare, eventualmente, qualsiasi tipo di servizio sociale in quei locali. Il patrimonio delle Asp dev'essere valorizzato, le morosità maturate dai conduttori vanno sanate entro i termini di legge. E' infondato sostenere che lo sfratto sia una minaccia a una realtà storica, perché si tratta di azione esecutiva di rilascio in virtù di un provvedimento del tribunale".

L'associazione: "Cifre non corrette"

Non ci sta Alfonso Rossi, presidente dell'associazione sotto sfratto: "Le cifre che vengono riportate non sono corrette - sottolinea - . Se proprio vogliamo dirla tutta, sono 90mila euro ma incluse le spese legali che vengono calcolate da loro. Quindi ballano quasi 40mila euro che non so da dove vengano. Poi, sulle proposte di rientro ritenute insufficienti: ne ho avanzata una il 14 febbraio, in cui offrivo 25mila euro subito e poi 2mila euro al mese per il rientro. Non ho avuto mai risposta, se non il 20 marzo tramite Pec, con il commissario Francesco Capozzi che mi informava che la proposta formulata non trovava accoglimento. Lo stesso giorno in cui è uscita fuori la notizia dello sfratto esecutivo, ricevo il diniego dalla proprietà. Cosa farò il 28 marzo quando arriva l'ufficiale? Non lo so, ci parlerò, capiremo il da farsi. In tutta Roma le associazioni pagano al Comune canoni abbattuti dell'80% perché hanno valenza sociale, perché io devo pagarne quasi 5mila? Non ci si crede".

L'assessore municipale: "Forse si punta ad affidare tutto a una fondazione che paghi affitti elevati"

"Maselli può dire quello che vuole, può affermare il suo diritto ad applicare le leggi e combattere le morosità - tuona Rino Fabiano, delegato allo sport del II municipio e strenuo difensore dell'attività di Rossi - ma quello che non si capisce ancora è se per mantenere presidi di legalità, sociali e sportivi, bisogna far pagare dai 5 ai 7mila euro al mese a chi intende farlo. Mi sembra di capire che da una parte si vogliono mettere in ordine le carte e le concessioni, dall'altra si cercano associazioni o fondazioni in grado di pagare affitti elevati, che però si occupino di solidarietà e sociale. Una visione che non condividevo con Zingaretti e non condivido ora che c'è Rocca. Ciò detto, ognuno si assume le proprie responsabilità, compresa quella di sfruttare senza contrattazione un esperienza come Attivamente. Se ciò accadrà, sarò curioso e attento osservatore della valorizzazione che la Regione darà ai locali di via dei Campani".