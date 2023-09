La Sapienza e gli alberi abbattuti: "Iter regolare per sicurezza dell'area. Tutti erano informati"

La Sapienza non ci sta a passare per il "mostro" che abbatte alberi in un'area vincolata, senza permessi e senza dire niente a nessuno, per realizzare un parcheggio. Dopo la denuncia di Italia Viva del 6 settembre e l'intervento della presidente del II municipio la mattina del 7, con lo stop alle ruspe che per conto di Sapienza stavano operando in via Scarpa, ecco i chiarimenti affidati a RomaToday.

Abbattimento alberi in area vincolata, Sapienza si difende

Prima di tutto, Sapienza sottolinea che "sul piano procedurale sono stati informati gli enti competenti in ordine alle attività che debbono essere avviate sull’area, avvalendosi della consulenza di esperti agronomi e archeologi". Quindi, in sostanza, l'ateneo dice che anche il municipio sapeva dell'inizio dei lavori. A quanto pare dall'inizio dell'estate. E ancora: "Riguardo all’oggetto dell’intervento, esso risponde alla necessità di mettere in sicurezza l’area - spiegano - eliminando le piante che potevano arrecare pericolo alla pubblica e alla privata incolumità senza alcun riferimento alla superficie".

"Intervento per mettere area in sicurezza"

Quindi Sapienza aveva individuato degli alberi pericolanti e per evitare di vederli cadere su qualche macchina o peggio su qualche passante, dopo la consulenza degli agronomi, è intervenuta. Ma questo non è stato l'unico motivo: "L’intervento affronta ed elimina le problematiche inerenti la sicurezza del muro di confine pericolante - aggiunge l'ateneo romano - a tutela della sicurezza degli studenti e dei bambini ospitati ogni anno nel centro estivo capitolino, immediatamente prossimo all’area in esame, dell’area concessa a Sapienza dall’Agenzia del Demanio". Nella foto di copertina, infatti, si può notare un doppio muro: il secondo, quello più lontano da chi osserva, è evidentemente malconcio.

L'ateneo pianterà 50 essenze

Infine, il tema abbattimenti. Ne sono stati tagliati 15, Sapienza promette che "qualora autorizzata", si rende disponibile a piantumare "50 nuove essenze arboree". Nell'occasione, l'ateneo tiene a sottolineare che "ogni intervento di abbattimento e di piantumazione di essenze arboree nelle aree verdi - conclude la nota - anche sottoposta a tutela, è preventivamente concordato e autorizzato dal Dipartimento di Tutela ambientale di Roma Capitale previo parere dell’organo di tutela". Su questo punto la minisindaca Del Bello aveva avuto da ridire: "Non c'è il nulla osta". Sapienza, dal canto suo, sostiene il contrario.

Nella replica di Sapienza non si cita mai il parcheggio, gli 86 stalli che secondo Italia Viva e il municipio erano previsti dopo l'abbattimento delle alberature e la sistemazione dell'area.