Piove in città e dentro la casa Ater, pavimenti allagati e infiltrazioni tra i muri. Il video

Il rumore delle gocce che, cadenzate, hanno riempito le bacinelle di fortuna posizionate alla buona. I pavimenti letteralmente allagati. Le infiltrazioni, la muffa e le perdite dentro casa. Condizioni fatiscenti che la pioggia caduta a Roma nella notte, ha reso ancora più evidenti. Problemi enormi quelle nelle case Ater di San Lorenzo, già segnalati dagli inquilini più volte e nel corso degli anni.

Massimo, 65 anni, ha vissuto una notte da incubo. L'ennesima da quando vive nel suo appartamento - comprato - all'interno della palazzina Ater in via degli Apuli 37. Il nubifragio caduto tra il 3 e il 4 novembre, che ha allagato le strade di Roma, ha invaso anche parte della sua abitazione al quarto piano, dove vive con il figlio. L'acqua è entrata in bagno, nel corridoio, in cucina e in soggiorno. Massimo, per limitare i danni, ha dovuto mettere alcune bacinelle di fortuna, per poi farsi aiutare da alcuni vicini. Un modo per raccogliere l'acqua piovana che, ormai, era in casa.

"Sono oltre 20 anni che segnalo all'Ater le problematiche dell'appartamento. Pago 160 euro di condominio al mese, ma sembra che non ho nessun diritto. In casa ci sono due perdite grandi, il controsoffitto pagato a mie spese quando ancora c'erano le Lire rovinato dalle infiltrazioni e la pioggia che, quando piove, entra puntualmente in bagno da anni", racconta Massimo a RomaToday: "La situazione è grave e non solo l'unico".

Massimo, infatti, alla nostra redazione ha inviato foto e video dell'appartamento della sua vicina di casa, lei affittuaria Ater e dirimpettaia al quarto piano. Allagamenti riscontrati anche da altre due famiglie Ater, anche loro in affitto, quelle che vivono al terzo piano.

Il 65enne, che da cinque anni ha comprato l'appartamento, fa manutenzione all'interno, ma non perché perché il problema, secondo lui e gli altri residenti del palazzo, arriva dall'alto. Dal terrazzo condominiale. "L'ho catramato una volta a spese mie, mille euro di lavori, ma non è servito", aggiunge. Che il terrazzo sia l'epicentro del problema lo sostengono anche altri residenti, ossia le 105 famiglie che vivono negli edifici Ater ai civici 37e 38 in via degli Apuli e quelli in via dei Marsi 68.

Simona, inquilina della palazzina, insiste: "L'infiltrazione arriva dal terrazzo già in parte già transennato dai vigile del fuoco, intervenuti più volte". A maggio scorso i residenti hanno scritto ad Ater sottolineando "la difficile situazione di profondo degrado che da anni continua a peggiorare". Secondo i residenti, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica sarebbe intervenuta "per dei sopralluoghi, senza mai risolvere nessun problema".

Nelle mail, protratte nel tempo, i residenti lamentano una scarsa manutenzione, una sicurezza assente e una mancata pulizia di giardino e terrazzi, con transenne pericolanti. Ma non solo.

"Gli appartamenti sono pieni di muffa e le colonne di scarico perdono a tal punto che alcuni soffitti stanno per crollare. Un - hanno scritto i condomini dei 105 appartamenti a maggio - Noi siamo esausti di vivere in queste condizioni e pretendiamo una vostra tempestiva risposta". Nella notte, con la pioggia, quei problemi irrisolti sono tornati a galla, nel vero senso della parola.

Ater, interpellata da RomaToday, ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema e che, poche settimane fa, aveva fatto un sopralluogo con il direttore generale. L'azienda nella mattinata del 4 novembre è intervenuta per disostruire un bocchettone dell'acqua rimasto otturato che, insieme alla nota problematica del terrazzo, ha causato gli allagamenti. Ater, tuttavia, tornerà nei prossimi giorni a San Lorenzo per fare altri interventi sui bocchettoni di scarico della palazzina. Per quanto riguarda il problema più grande, quello del terrazzo, stando a quando emerso i lavori per rimetterlo a nuovo supererebbero il milione di euro. Soldi, tanti, che al momento bloccano lo stato dei lavori.