San Lorenzo, il cancello abusivo che chiude l'area verde verrà rimosso: "Faremo un orto didattico"

Un pezzo di verde pubblico precluso all'utilizzo da parte della cittadinanza a causa di un cancello che, a quanto pare, non avrebbe ragione di esistere. Succede a San Lorenzo, quartiere che di giardini e parchi quasi non ne ha e dove le gru, dei cantieri per la costruzione di nuovi palazzi, hanno ormai modificato lo "skyline". Parliamo dell'ormai famigerata particella 26, in via dei Sabelli 195. Con il lancio del progetto "100 parchi per Roma" l'attenzione degli abitanti si è di nuovo concentrata su quello che poteva essere un piccolo parco, ma parco non è.

L'area verde pubblica chiusa da un cancello

La storia della particella 26 in sintesi è questa: dal 2015 in poi, nonostante risulti come proprietà pubblica anche nel Progetto Urbano San Lorenzo, un privato si è appropriato dell'area verde e in seguito ha installato un cancello di grosse dimensioni nella strada di accesso (identificata come particella 50), via dei Galli. Lì dove, tra l'altro, esiste un parchetto di ridotte dimensioni al centro di un vecchio contenzioso tra Comune e privati. In questo modo, chiunque da via dei Sabelli volesse accedere alla particella 26, non può farlo. E viene accolto da un cartello di Passo Carrabile. L'area è cinta da mura, frutto della lottizzazione: da una parte la strada chiusa, dall'altra le case del Verano e da un lotto al quale si accede da via dei Volsci, come racconta la Libera Repubblica di San Lorenzo, che negli anni si è occupata della questione e ha svolto alcuni sopralluoghi, non senza difficoltà. E con qualche denuncia.

La richiesta dei cittadini: "Particella 26 libera"

Adesso che l'amministrazione capitolina ha deciso di investire 35 milioni di euro per realizzare nuovi parchi in tutta la città, chi lotta da anni per avere nuovi spazi fruibili nel quartiere di San Lorenzo torna a farsi sentire. "Noi continuiamo a credere che si possa aprire anche quel cancello, un progetto ambizioso anche il nostro: poter accedere alla particella 26", lo slogan della Libera Repubblica. Condiviso dalla consigliera di Sinistra Civica Ecologista, Barbara Auleta, che da tempo si muove, tra interrogazioni e accessi agli atti, per sbloccare la situazione: "Sono oltre dieci anni che un privato inibisce ai cittadini l'utilizzo di un'area verde pubblica. E l'amministrazione è sotto scacco. Per fortuna il Tar del Lazio ha già sentenziato che bisogna procedere alla demolizione del cancello, adesso si dovrà esprimere il Consiglio di Stato".

La promessa del municipio

Sulla particella 26 il progetto iniziale era quello di un orto didattico. Ed è ciò che promette di realizzare Rino Fabiano, assessore al verde del II municipio: "In base a quanto prescrive il Piano Regolatore - spiega a RomaToday - quella particella è vincolata a orto urbano. Per questo abbiamo deciso che sarà un orto didattico da consegnare alla scuola 'Aurelio Saffi', che ha solo un cortile pavimentato e ha bisogno di spazi per sviluòppare le sue attività ludico-didattiche. Inoltre si trova sullo stesso marciapiede, in via dei Sabelli. Il procedimento è in itinere, come amministrazione stiamo reperendo i fondi necessari a realizzare le sedute per i bambini e una piccola agorà per le lezioni all'aperto".

"Non sarà un parco aperto h24 - conclude l'assessore -, la sua collocazione è particolare, all'interno di un condominio. Il cancello? Quello riguarda un'altra particella ed è un abuso fatto da chi pensava di tutelare solo le abitazioni. Andrà eliminato, non si poteva fare". Nel frattempo, fa sapere Fabiano "abbiamo iniziato a riqualificare la particella di via dei Galli (dove si trova l'omonimo giardino pubblico, ndr), smantellando il cemento rimasto, mettendo in posa nuovi giochi e risistemando il vialetto di accesso".