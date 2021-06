San Lorenzo, in piazza dei Campani c’è una panchina rossa: è dedicata a Desirée Mariottini

C’è una panchina rossa in piazza dei Campani. E’ dedicata alla memoria di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata priva di vita nell’ottobre del 2018 a San Lorenzo.

La panchina rossa

Al taglio del nastro, insieme a Barbara Mariottini, madre della ragazza, è intervenuta la minisindaca Francesca Del Bello. “Ogni volta che mi torna in mente questa terribile vicenda – ha commentato la presidente del Municipio II - sento il dolore di quei giorni, il pensiero dei familiari dilaniati dal dramma, immagino la vita di Desirée, la donna che sarebbe diventata. Una vita, la sua, spezzata da un crimine spregevole: la violenza e il sopruso”.

Le parole della madre

La mamma di Desirée, in occasione della cerimonia, ha espresso il desiderio che “questa panchina rossa divenga un rifugio, un punto di conforto per chi vive un dolore, un disagio, nella solitudine. Vorrei che Desirée si sedesse insieme a me e mi facesse un cenno, un sorriso” ha commentato la signora Mariottini.

Il processo

Sulla scomparsa della giovane è in corso un processo che vede alla sbarra quattro persone. Sono accusate di “omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e spaccio a minori” e per loro il pubblico ministero ha chiesto, come pena, l’ergastolo.

L'auspicio del Municipio

In attesa che sia fatta giustizia sulla morte di Desirée, il Municipio II ha deciso di farsi avanti con un gesto simbolico: l’intitolazione della panchina rossa. “Non potrà la nostra iniziativa rinfrancarci da quel dolore – ha commentato la presidente Del Bello - ma il mio auspicio è che ogni giorno, chiunque si siederà su questa panchina o la osserverà, possa rivolgere il suo pensiero a Desirée, magari parlandone con il proprio figlio, con il proprio compagno, con il proprio amico. Perché solo la presa di coscienza può salvarci dal fatto che tragedie come questa non si ripetano mai più".