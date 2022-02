San Lorenzo: tra discoteche all'aperto e risse, l'ordinanza di Gualtieri non spaventa la malamovida

Niente da fare, a San Lorenzo non si dorme. Il fine settimana che si sta per concludere è andato esattamente come i precedenti, nonostante l'entrata in vigore dell'ordinanza del sindaco Gualtieri del 3 febbraio, che obbliga alla chiusura alle 22 di tutti gli esercizi di vicinato che vengono alimenti e misto, quindi soprattutto i minimarket.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una decisione che nelle intenzioni vorrebbe limitare il consumo di alcol tra i giovanissimi che affollano le notti sanlorenzine. Dalle segnalazioni che arrivano a RomaToday sembra proprio che vino, birra e cocktail abbiamo continuato a scorrere a fiumi tra piazza dell'Immacolata, via degli Ausoni e via dei Volsci.

C'è chi denuncia assembramenti senza mascherine a ritmo di musica tecno a largo degli Osci, a due passi dalla piazza principale. Ma anche schiamazzi, litigi, risse. Da registrare anche l'arrivo di un'ambulanza (foto in basso) e di due volanti della polizia di Stato nel cuore della notte.

Anche davanti ad un bar kebab riaperto di recente, una residente racconta alla nostra testata di avventori in strada a consumare fino alle 5 del mattino, con tanto di urla "proprio come fossimo ad agosto". Sulla pagina instagram Resist San Lorenzo diversi video mostrano e fanno sentire il chiasso di assembramenti, risse e musiche a tutto volume. "I proprietari di locali - ci scrive Luca, un altro residente - associazioni e bar non si preoccupano di quello che accade fuori o intorno ai loro tavolini". Il comitato di quartiere San Lorenzo fa sapere che "questa nuova ordinanza non è assolutamente sufficiente né risolutiva del problema. Senza un vero controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, qualsiasi ordinanza risulta fallimentare".

Eppure venerdì sera carabinieri, polizia e vigili hanno battuto i luoghi della movida, controllando decine di esercizi commerciali (17 sono stati chiusi, 16 di questi per essere rimasti aperti dpo le 22) e centinaia di persone, 16 multate perché intente a bere all'aperto.