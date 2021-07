San Lorenzo, mascherine all’aperto contro il tanfo intollerabile. Melissa P: “Fanno pipì ovunque”

Chiasso e miasmi. Le notti a San Lorenzo continuano ad essere caratterizzate da un binomio a cui i residenti farebbero volentieri a meno. E le conseguenze si avvertono anche di giorno.

Le mascherine contro l'odore di urina

“A San Lorenzo resistono le mascherine all’aperto, almeno se vuoi sopravvivere alla puzza di piscio che esala dall’asfalto” ha dichiarato la scrittrice Melissa Panarello, anche nota come Melissa P. “Ubriachi fanno pipì ovunque, di notte, e il tanfo è intollerabile”. Non è però soltanto un problema di olezzi quello con cui bisogna rapportarsi.

Finestre chiuse per non sentire schiamazzi

“Non dormiamo più, la notte prima di andare a dormire chiudo tutte le finestre, sembrano i giri di chiave di una cella, dopo le 23 siamo prigionieri. Moriamo di caldo, non respiriamo, ma se apriamo ci innervosiamo ancora di più a sentire le urla, a quel punto ti viene proprio voglia di scendere e prendere a pugni chiunque” ha commentato Panarello. Non è d’altra parte la prima volta che la scrittrice lamenta problemi legati alla movida di San Lorenzo.

Un problema annoso

In passato aveva anche lanciato un’iniziativa simbolica: un fine settimana dedicato alle letture in piazza. In quel caso dandosi appuntamento a mezzanotte a Largo degli Osci. Un modo per rivendicare il fatto che “la piazza è pure nostra” e, di conseguenza, per protestare “contro il chiasso infernale”. Un problema che, con il passare degli anni, non è stato risolto.

La richiesta del Municipio

Le condizioni in cui versa il quartiere sono tali che anche la presidente del Municipio II Francesca Del Bello, per contenere gli effetti di una movida “alcolica e violenta” ha chiesto un provvedimento alla Sindaca. A Raggi è stato chiesto di firmare un’ordinanza per imporre la chiusura dei locali alla mezzanotte. A San Lorenzo però, a restare chiuse, sono le finestre di quanti provano a resistere agli schiamazzi. E con il caldo estivo, dover rinunciare anche al venticello notturno, non è proprio un gran vivere.