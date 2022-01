San Lorenzo, tra musica a tutto volume e risse ecco il racconto dell'ennesimo weekend di passione

Musica a tutto volume che si propaga per le strade del quartiere da stereo portati a spalla, assembramenti di centinaia di giovani e giovanissimi nei 600 metri scarsi che separano largo degli Osci e piazza dell'Immacolata lungo via degli Ausoni: quello appena trascorso è stato l'ennesimo fine settimana di passione e notti in bianco per i residenti di San Lorenzo.

Il racconto

Il racconto della notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio stavolta è di Ivo, che su piazza dell'Immacolata ci abita quasi sopra, tramite un post nel gruppo Facebook dell'associazione Viva San Lorenzo: "Sono le 24 di sabato, in piazza c'è un gruppo di circa 20 ragazzotti che bivacca bevendo birra - scrive il residente esasperato - urlando e ascoltando musica sparata a palla da un altoparlante. Dopo circa tre ore la musica non accenna a diminuire, così chiamo il 112. Il motivo dell'emergenza che riferisco all'operatore è il disturbo della quiete pubblica, così mi viene passata la polizia di Roma Capitale: mi dicono che manderanno qualcuno 'entro la serata'". Ma la serata, fa notare Ivo al centralino dei vigili "è finita da un pezzo e a breve farà giorno".

L'arrivo dei Carabinieri

Dopo circa venti minuti gli schiamazzi e la musica vengono spezzati da una zuffa, si sentono urla: "Richiamo il 112 - prosegue il racconto del residente - stavolta mi passano i carabinieri e dopo dieci minuti circa arrivano 7 volanti e una ventina di agenti. I rissosi non ci sono più, ma ci sono quelli che ascoltavano la musica in piazza che addirittura alla vista dei carabinieri riaccendono l'altoparlante". La reazione delle forze dell'ordine presenti non è quella che si aspettava Ivo: "Il gruppetto viene invitato ad abbassare la musica - si conclude il racconto - ma quando i carabinieri vanno via l'altoparlante viene riacceso, ormai sono quasi le 5 del mattino".

L'associazione contro la malamovida: "Samo terra di nessuno"

Interpellata da RomaToday, la presidente di Viva San Lorenzo Patrizia Centra si sfoga: "A San Lorenzo tutti pensano di poter fare tutto - spiega - e l'asticella dei comportamenti considerati leciti si alza notte dopo notte. Chi viene qui a fare serata ha ormai radicato in testa il pensiero che sia una zona franca, dove le prime a mancare sono le forze dell'ordine. Noi residenti veniamo sfidati quotidianamente: nell'ultimo anno si sono moltiplicate le scritte, veri e propri scarabocchi, sui muri del quartiere. E' come se volessero ribadire che il territorio è loro". Martedì 11 gennaio l'associazione incontrerà la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello: "Il problema fondamentale che porteremo alla sua attenzione è quello della malamovida - prosegue Patrizia - connesso all'economia malata del quartiere che rafforza il fenomeno. E' un circolo vizioso che si autoalimenta. Gli ultimi episodi confermano una degenerazione maggiore dovuta alla mancata reazione delle forze dell'ordine".

"Del Bello appoggi la nostra battaglia"

"Io non so se le forze dell'ordine abbiano direttive particolari - prosegue la presidente dell'associazione - ma dopo il lockdown del 2020 quando chiamavo per chiedere un intervento a seguito di schiamazzi, mi rispondevano che non potevano fare nulla perché sono quasi tutti minorenni. L'intervento c'è se dagli schiamazzi si passa alle risse". E delle continue denunce fatte sia al commissariato di polizia sia alla stazione dei carabinieri non se ne sa nulla: "Abbiamo portato foto e video - fa sapere Patrizia - abbiamo chiesto di punire gli esercizi commerciali non a norma, un controllo fisso anche per lo spaccio, ma non c'è alcun cambiamento. Non sappiamo nulla del tavolo sulla sicurezza annunciato dal sindaco Gualtieri. Chiederemo domani a Del Bello di appoggiare la nostra battaglia".