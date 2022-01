"Così si può affrontare la mala movida a San Lorenzo": le proposte dell'assessora al commercio contro il degrado

Le ricette per curare San Lorenzo sono tante. Una di queste è cambiare approccio nei confronti del tessuto commerciale. Per esempio, come spiega a RomaToday l'assessora alle attività produttive del II, Valentina Caracciolo, creando un meccanismo premiante nei confronti di quegli esercenti che si impegnano a mantenere il decoro dell'area circostante ai locali.

"La linea è quella di combattere i fenomeni di movida dannosa su tutto il territorio - esordisce Caracciolo quando le chiediamo della situazione di San Lorenzo - agendo di concerto con l'assessorato capitolino, con lo scopo di riportare il decoro e garantire il rispetto delle regole sulle occupazioni di suolo pubblico". Un tema delicato, quello dei dehor e dei tavolini, usati come strumento per favorire il consumo all'esterno in tempo di pandemia ma diventati subito motivo di disagio per i residenti.

"Nell'ambito della deroga per le occupazioni - sottolinea Caracciolo - si è verificato di tutto. Tavolini ovunque, marciapiedi completamente interdetti, orari di somministrazione non rispettati. La legalità va ripristinata e in particolare a San Lorenzo bisogna agire prioritariamente per far rientrare la situazione nella correttezza".

Caracciolo ritiene basilare valorizzare il commercio "buono" come azione parallela al ritorno alla legalità: "Con i cittadini abbiamo convenuto su un fatto - spiega l'assessora - ovvero che i negozianti che si impegnano a mantenere pulita la strada di fronte alla loro attività, curandone il decoro, vanno premiati, incentivati. In questa maniera si crea una comunità solidale che condivide uno scopo e si va in soccorso all'amministrazione aiutandola nel presidio del territorio".

C'è poi anche un altro strumento, stavolta amministrativo, per ridurre l'impatto che l'aumento delle attività di somministrazione hanno avuto sul quartiere: "Il comune aveva approvato una delibera - ricorda l'assessora - che tutelava le zone della città storica agevolando l'apertura di attività commerciali differenti. Purtroppo è scaduta il 31 dicembre, quindi sto cercando di capire quali strumenti possiamo mettere in campo per farla riapplicare o prorogarla. Queste sono due strade percorribili e ci stiamo lavorando".