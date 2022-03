Basta malamovida: così San Lorenzo si prepara a un'estate 2022 con meno rumore e più cultura

Occupare gli spazi preda del vandalismo, delle risse e degli schiamazzi con eventi culturali di livello, compatibili con il contesto e a impatto decisamente "soft" per gli abitanti di San Lorenzo. E' questo lo scopo del II Municipio, che dopo l'intera estate 2021 passata a gestire il difficile - anzi, impossibile - rapporto tra residenti e Scalo Playground a largo Passamonti e gli ultimi mesi a combattere con il fenomeno della malamovida, vuole cambiare completamente il volto del quartiere.

Francesca Del Bello, presidente del II, insieme all'assessore alla Cultura Fabrizio Rufo sta pianificando l'estate 2022 e di novità ce ne sono già diverse, anche se tutto ancora solo su carta: "Faremo un festival della scienza - racconta -, presentazioni di libri, eventi culturali di ogni genere. Per quattro mesi ci saranno iniziative tra via dei Marsi, largo degli Osci e piazza dell'Immacolata". Senza dimenticare piazza dei Sanniti, con eventi legati al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che San Lorenzo la frequentava molto: proprio lì, da "Pommidoro", il poeta e scrittore cenò poco prima di essere ucciso.

Riguardo largo Settimio Passamonti, la revoca della concessione comunicata dagli uffici all'associazione Remuria con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dal bando triennale viene considerata cosa fatta da Del Bello, nonostante il "contenzioso" sia ancora in corso: "Lì verrà fatta un'arena cinematografica - conferma a RomaToday - non è concepibile pensare qualcosa di diverso, sicuramente non quanto fatto gli ultimi due anni. Remuria ha avuto successo, il progetto era fatto bene, ma l'impatto sul quartiere in termini di rumore e numeri non è compatibile con la realtà dei fatti. Bisogna trovare altri spazi, siamo disposti a dare una mano, ma non qui in II".