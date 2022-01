Contro la malamovida arrivano i buttafuori: la mossa non convince San Lorenzo

Ridurre i danni da malamovida piazzando i buttafuori davanti ai locali. E' una delle molte proposte messe sul tavolo la scorsa settimana durante un incontro avuto dalle presidenti dei Municipi I e II Lorenza Bonaccorsi e Francesca Del Bello con l'assessora alle attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli e le associazioni dei commercianti.

Lo scetticismo dei residenti

L'intento è quello di prevenire e gestire situazioni potenzialmente esplosive, spesso e volentieri amplificate dall'abuso di alcol e stupefacenti. Situazioni ormai all'ordine del giorno nel quartiere San Lorenzo, dove anche nel fine settimana appena trascorso è successo di tutto, tra rumorosi assembramenti fino all'alba e veri e propri atti vandalici. "Non è ben chiaro come dovrebbero operare questi steward - commenta Patrizia Centra, presidente dell'associazione Viva San Lorenzo - anche se sono abbastanza scettica. Al momento a piazza dell'Immacolata e dintorni va sempre peggio, la scorsa notte addirittura hanno sparato i fuochi d'artificio. Quello che chiediamo noi ormai è noto: misure drastiche, che diano un messaggio chiaro". Ancora sugli steward: "Chi sarebbero? - si chiede Patrizia - e soprattutto in quanti? Cosa fanno di fronte a centinaia di ragazzini ubriachi?".

Confesercenti: "Steward strada da intraprendere"

Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e del Lazio, la pensa in maniera diversa: "Ci sono locali in altre zone che già hanno questo servizio - spiega a RomaToday - che serve per fare azione preventiva, evitando di dover intervenire quando la rissa si è già consumata. Controllare la situazione, anticipare le dinamiche pericolose può essere decisivo. E non si pensi che è solo l'alcol la causa del fenomeno, perché c'è un grande abuso di sostanze a Trastevere e San Lorenzo, dove dopo le 2 i padroni sono gli spacciatori. Per questo chiederemo un maggiore controllo alla prefettura". Sulle chiusure dei locali a mezzanotte o l'una, da parte di Pica non c'è sponda: "Vogliamo essere la Capitale del Turismo - polemizza - e andiamo a chiudere prima i locali? Così facendo quel 30-40% di turismo che viene qui per l'offerta enogastronomica smetterà di farlo. In ogni caso proprio oggi (lunedì 31 gennaio, ndr) avrò un incontro con gli esercenti di San Lorenzo per raccogliere suggerimenti e segnalazioni, mappare il fenomeno e capirne le dinamiche". Su multe più salate ai commercianti "fuori legge", Claudio Pica invece è d'accordo: "Sì, ma dopo aver riscritto il regolamento - aggiunge - e non facendo passare il messaggio che si può fare perché gli esercenti guadagnano tanto. Non è così, assolutamente". Infine sui possibili incentivi, proposti anche dal Municipio II, dedicati ai commercianti che si prendono cura dell'area antistante al locale: "Se ne parla da dieci anni - risponde scettico Pica - addirittura è di quasi vent'anni fa la proposta di tagliarci la tariffa sui rifiuti in cambio di una gestione virtuosa dei rifiuti, ma la tassa è aumentata del 140% da allora e non si è mai concretizzata la possibilità. Noi siamo disponibili a parlarne, ma poi deve trasformarsi in un'azione concreta".

Del Bello: "Basta eventi ad alto impatto"

Scetticismo che la presidente del Municipio, Francesca Del Bello, esprime a RomaToday riguardo all'ipotesi buttafuori: "E' una delle centinaia in ballo per affrontare il problema - commenta - e neanche una delle più impattanti a dire il vero. Non mi ci focalizzerei troppo. Ci sono locali che lo fanno, ma non risolve moltissimo". Il punto rilevante per la mini sindaca è cambiare il volto del quartiere: "Va data una risposta politica organica al fenomeno - prosegue la dem -. Per la prossima estate l'idea è organizzare con l'assessorato alla Cultura delle iniziative tra San Lorenzo e piazza Bologna con lo scopo di occupare gli spazi altrimenti in balìa di quanto stiamo vedendo attualmente. Anche largo Passamonti sarà coinvolta, l'idea può essere un'arena cinematografica come anche spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Remuria? Dovrà adattarsi alle esigenze del Municipio, visto che è una nostra concessione. Se vogliono riproporre quanto fatto negli ultimi due anni, dovranno andare altrove. Tremila persone a sera nel quartiere non sono più tollerabili, ci vogliono eventi a basso impatto".