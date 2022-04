Pnrr e un bando, così San Lorenzo riavrà la sua biblioteca per ragazzi

La sezione ragazzi della biblioteca di Villa Mercede, in via dei Sardi 35, potrebbe presto riaprire i battenti. Stavolta in maniera definitiva. La commissione scuola del II Municipio ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione, inserita nell'ordine del giorno del consiglio di via Dire Daua di giovedì 15 aprile, che impegna la presidente Francesca Del Bello a dare mandato al direttore tecnico di ripristinare la funzionalità dei locali e riaprirli al pubblico.

Un atto che vede la partecipazione di tutte le forze politiche all'interno del parlamentino, perché apre un focus importante su una grave carenza del quartiere San Lorenzo: quella di un luogo di cultura dedicato ai più giovani. II locale, sezione distaccata della biblioteca Villa Mercede intitolata a Tullio De Mauro, è stato ristrutturato sei anni fa ma a inizio anno scolastico 2017/2018 è stato chiuso, dopo che già era successo tra il 2013 e il 2014.

I motivi? Principalmente il funzionamento dei servizi igienici, come fanno sapere dal Municipio. Ma anche la mancanza di personale da parte di Biblioteche di Roma, del cui circuito fa parte la "De Mauro". Nell'agosto 2018, però, la presidente Del Bello aveva siglato un protocollo d'intesa con Biblioteche e con l'IC Via Tiburtina Antica 25 per l'apertura e la gestione della sezione ragazzi e pochi giorni dopo l'Asl Roma 1 aveva proceduto alla consegna dei due locali al civico 35 di via dei Sardi. L'anno dopo, il 6 febbraio 2019, Del Bello aveva emanato una direttiva che impegnata il direttore tecnico ad adeguare gli spazi per renderli fruibili, dando seguito al progetto di affidamento dei locali "ad un soggetto che potesse utilizzarli per attività educativo/formativo".

L'inagibilità dei bagni, però, ha reso tutto più complesso e a distanza di tre anni, considerata anche la pandemia di mezzo, via dei Sardi resta uno spazio inutilizzato e i ragazzi del quartiere senza un posto dove consultare e prendere in prestito titoli adatti alla loro età e ai loro studi. Il passo compiuto dalla commissione scuola, frutto di un sopralluogo nel quartiere, segue quanto già fatto nel 2019 dall'amministrazione di centrosinistra, per quanto senza risultati immediati.

"C’era già il terreno pronto e sensibilità da parte della giunta sulla riapertura - spiega a RomaToday Francesca Morpurgo, presidente della commissione Scuola e Politiche giovanili - . Adegueremo i locali per renderli agibili, non tanto la biblioteca perché è stata già ristrutturata ed è perfettamente funzionante, ma serve ripristinare i bagni. Una volta finita questa prima fase, si tratterà di capire come renderla operativa. Ci sarà un bando che permetterà di assegnarla a un’associazione che si impegni a gestirla, perché almeno al momento Biblioteche di Roma continua a non avere personale". La speranza, però, è che i fondi del Pnrr dedicati alla cultura e nello specifico alle biblioteche arrivino presto in soccorso: "Sono in vista grossi investimenti sul sistema bibliotecario - conclude Morpurgo -, quindi la speranza è che si torni alla normalità molto presto. Come Municipio facciamo quello che possiamo e ci impegniamo intanto ad aprirla utilizzando le risorse a nostra disposizione. A San Lorenzo è fondamentale avere un polo culturale aperto".