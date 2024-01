SAID, 100 anni di cioccolato a San Lorenzo: "Apriremo presto al centro di Roma"

Mentre al cinema, in queste settimane, è Wonka, il film di Paul King, a raccontare le mille sfaccettature del cioccolato, Roma la sua fabbrica del cioccolato ce l'ha da ben 100 anni, in un angolo nascosto di San Lorenzo.

Una storia centenaria, in un vicolo di via Tiburtina, incredibilmente lontano dal traffico e dalla movida che contraddistingue il quartiere romano. E' la storia di SAID, sigla che sta per "Società Azionaria Industria Dolciumi", fondata nel 1923 da Aldo De Mauro e portata avanti, oggi, dai nipoti Fabrizio e Carla, terza generazione di cioccolatieri. Un'azienda artigianale di famiglia, come tante ne nacquero dagli anni '20 a Roma, che resistendo alla guerra e ai famosi bombardamenti del '43 è arrivata fino ad oggi.

Said, la fabbrica del cioccolato diventa 2.0

Una fabbrica che ci tiene fermamente a mantenere le caratteristiche e lo stile di un grande laboratorio dello scorso secolo (qui, non a caso, ancora oggi, si possono osservare i macchinari di un tempo), ma che ha anche saputo guardare al nuovo, con una svolta audace arrivata proprio per volontà della terza generazione di cioccolatieri De Mauro.

Prima la ristrutturazione del grande locale di via Tiburtina (nel 2000) con l'apertura al pubblico, destinando parte della struttura ad un elegante bar, ristorante e bistrot; poi l'approdo all'estero, prima a Londra, con due punti vendita che sono attualmente chiusi e successivamente nei Paesi Arabi che, come Fabrizio De Mauro ha sottolineato, hanno una particolare passione per il cioccolato italiano. SAID attualmente ha store a Dubai, Doha e Riyad ed è prossima l'apertura in Kuwait (primavera 2024).

Ma con il raggiungimento del centesimo anno di vita, Fabrizio e Carla De Mauro proiettano le loro energie verso nuovi progetti, verso quello che definiscono un "SAID 2.0". Un progetto ambizioso che certamente continua a guardare all'estero, con l'intenzione di riaprire presto a Londra ma che, in particolar modo, si concentra su Roma con la volontà di aprire uno o più punti vendita in pieno centro storico.

"Quando ho aperto questo posto, una delle cose che avrei voluto di più è diventare punto di riferimento per questo quartiere", racconta Fabrizio De Mauro a RomaToday. "A lungo abbiamo vissuto un periodo idilliaco, accogliendo qui signore e signori del quartiere che venivano e conoscevano mio nonno, ma soprattutto artisti, galleristi internazionali, personalità di cultura, universitari. Qui sono passate tantissime personalità italiane e internazionali, da Ben Stiller a Luca Cordero di Montezemolo; Saviano, Guzzanti, Mannoia facevamo tutte le interviste qui da noi, De Gregori stava sempre qua, c'è stato un momento d'oro per SAID". Quel tempo, come De Mauro racconta dettagliatamente, ha creato un legame sempre più forte con il territorio. "Ora le cose sono molto cambiate, ma SAID resta e vuole restare sinonimo di artigianalità anche oggi che gli artigiani, purtroppo, stanno scomparendo", aggiunge il CEO.

"Oggi - prosegue De Mauro - vedo San Lorenzo un po' come la 'sora Camilla', tutti la vogliono e nessuno se la piglia. San Lorenzo è un'isola, a differenza di tutti i quartieri di Roma, ha una fortuna enorme, quella di essere racchiuso tra il Cimitero, la Dogana, lo Scalo San Lorenzo, il CNR e l'università. Circa 3000 persone, di cui la maggior parte anziani e studenti. Forse San Lorenzo non ha mai sfruttato a pieno il suo potenziale, ma questo sicuramente lo ha preservato".

SAID e le nuove aperture a Roma

Se San Lorenzo è stato casa per tutti questi anni, ora nei desideri di Fabrizio e Carla c'è quello di rilanciarsi nel cuore della Città Eterna: "Il progetto di espanderci a Roma nasce dalla volontà di riportare questo marchio in Italia. Qui siamo sbiaditi, vogliamo mettere a segno un progetto fatto bene, un progetto snello più a portata dei turisti, dove il focus sia, ovviamente, sempre e solo il cioccolato, il nostro cioccolato. Probabilmente apriremo nella zona di via Giulia o dintorni, siamo alla ricerca della location o delle location giuste". Gli store SAID al centro di Roma potrebbero, infatti, essere anche due.