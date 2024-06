A San Lorenzo ennesima rissa tra ubriachi nel parco dei Caduti

Ancora risse nel parco dei Caduti della Resistenza a San Lorenzo. Come spesso sta accadendo ormai da mesi, anche lo scorso weekend i residenti del quartiere, che vivono a ridosso dell'area verde municipale, segnalano la presenza di bivacchi, schiamazzi e risse.

Rissa tra stranieri a San Lorenzo

A farsi cassa di risonanza dei fatti è la pagina Instagram "Resist San Lorenzo", che anche stavolta ha pubblicato video arrivati da alcuni cittadini del quartiere universitario. Guardando le immagini, riprese sia di giorno sia di notte (a testimonianza di due distinti episodi a poche ore l'uno dall'altro) si intravedono alcuni giovani, presumibilmente stranieri, che si agitano e corrono parzialmente nascosti dalla vegetazione. Si sentono urla indistinguibili, movimenti concitati di chi cerca di colpire con calci e pugni un avversario.

L'intervento della Polizia

In uno dei video, girato di notte, si nota una volante della Polizia di Stato parcheggiata lungo la via che costeggia il parco. Parco che, non senza fatica, il II municipio ha riqualificato, facendolo tornare a diventare punto di riferimento per le famiglie e i giovani di San Lorenzo. Anche perché è sostanzialmente l'unico sfogo verde della zona.

L'assessore: "Nessun intervento sociale"

"Il parco è completamente recuperato - conferma l'assessore all'ambiente Rino Fabiano -, poi c’è questa umanità che si ritrova lì venendo via dai giacigli tra Castro Pretorio e stazione Tiburtina, si ritrovano lì e può succedere di tutto. Non c’è alcun intervento sociale, a volte la Polizia interviene, se la situazione degenera. Noi cerchiamo sempre di tenere il parco attenzionato, le aree ludiche sono sempre frequentate, i cestini sempre svuotati. Ciò che auspico personalmente è che venga fatto un lavoro vero su queste persone. Alcuni di loro sono ormai fuori controllo, alcolizzati. Da anni denuncio che in quel quadrante viene scaricato un mancato lavoro sull’accoglienza. Oltre i pasti distribuiti e le coperte portate d’inverno, non viene fatto altro. Il problema vero è affrontare la questione socialmente. L’angolo tra via dei dei Luceri e via Tiburtina, in particolare, è così più che altrove. Io vorrei farci un’area ludica per cani e una area polifunzionale sportiva per portarci le persone".