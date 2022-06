San Lorenzo, il municipio vuole riqualificare il teatro della scuola Saffi

Il teatro del plesso "Aurelio Saffi" di via dei Sardi a San Lorenzo verrà riqualificato. I tempi non sono ancora certi (e nemmeno i costi), ma il 31 maggio la giunta del II municipio, guidata dal Francesca Del Bello, ha approvato una direttiva che dà mandato alla direzione tecnica di stilare un progetto.

L'importanza della sala per il quartiere e il territorio intero è riconosciuta da tutti. Sul palcoscenico nel cuore di San Lorenzo da anni si alternano compagnia teatrali per le loro rappresentazioni, ma come si legge anche nella direttiva "necessita di un urgente intervento di riqualificazione e adeguamento alla normativa vigente". Il rischio è che nel breve non sia più possibile utilizzarlo e questo il municipio vorrebbe evitarlo.

"E' uno spazio culturale di riferimento non solo per la popolazione scolastica ma anche per l’intero municipio - sottolinea la giunta di centrosinistra - . Negli anni è stato utilizzato sia per spettacoli teatrali formativi per gli alunni che per iniziative legate soprattutto agli avvenimenti storici del quartiere".

L'obiettivo, spiegato a RomaToday dall'assessora ai lavori pubblici e alla scuola Paola Rossi "è quello di sistemare il palcoscenico - fa sapere - e di creare una nuova uscita di sicurezza, per rendere più fruibile il teatro. Ma anche l'impianto luci e audio dev'essere adeguato all'importanza del luogo".