Largo Passamonti, revocata la concessione per Scalo Playground: "Pronto il ricorso"

Largo Settimio Passamonti a San Lorenzo non sarà inclusa negli eventi dell'estate romana 2022. La decisione è stata presa dal II municipio, che come fa sapere a RomaToday la presidente Francesca Del Bello, ha inviato la revoca ufficiale della concessione all'associazione Remuria, organizzatrice nel 2021 della rassegna "Scalo Playground".

La scorsa estate, da maggio a ottobre, nell'area del campo da basket da poco riqualificato si erano tenuti concerti, presentazioni di libri, festival letterari e un centro estivo per i bambini del quartiere, ma l'enorme afflusso di clienti durante i fine settimana e i decibel prodotti dai concerti avevano mobilitato una parte dei residenti, in particolare l'associazione "Viva San Lorenzo" che a gran voce aveva chiesto l'interruzione della rassegna. Alle proteste era seguito prima un ultimatum da parte dell'ex direttore del municipio nei confronti di Remuria, nel quale si chiedeva la fine di ogni attività alle 22.30, poi il via all'iter per la revoca della concessione motivata da una serie di verbali redatti dalla polizia locale per violazioni riscontrate durante i consueti controlli.

"Il 9 maggio abbiamo inoltrato la comunicazione ufficiale a Remuria - conferma Del Bello - il provvedimento era già pronto, aspettavamo un parere informale dall'Avvocatura per capire se l'impianto dell'atto era corretto. Ci aspettiamo un ricorso al Tar per la sospensione del provvedimento, ma da parte nostra era un atto dovuto dopo quanto successo. La revoca è motivata amministrativamente, altrimenti non l'avremmo fatta". Il 5 maggio sempre alla nostra testata l'associazione aveva annunciato azioni legali e così sarà: "Abbiamo ricevuto la revoca - risponde Gabriele, portavoce di Remuria - e abbiamo già preparato i documenti per il ricorso".

D'altronde l'esclusione di largo Passamonti dall'avviso pubblico pubblicato a inizio maggio dal municipio per mettere a bando quattro aree di San Lorenzo già era indicativa di un percorso segnato da parte dell'amministrazione locale. "La manifestazione d'interesse è andata abbastanza bene - conferma Del Bello - dovrebbero essere arrivate poco meno di 10 proposte e gli uffici le stanno analizzando. Cosa faremo allo scalo? Niente, rimarrà alla libera fruizione dei ragazzi che giocano a basket, provvederemo ad aprirlo e chiuderlo come da regolamento comunale. Al massimo organizzeremo qualche evento sportivo".

L'arena cinematografica, quindi, non sarà lì dove inizialmente paventato. Però raddoppierà: "Una sarà a Forte Antenne - continua la minisindaca - dove l'associazione Il Condominio (già concessionaria nel 2021, non con poche polemiche, ndr) ha vinto il bando per l'estate romana e darà vita ad un festival in cui si tratteranno i temi dell'ambiente, dei diritti Lgbtq+, del multiculturalismo e delle donne. Ne faremo un'altra anche dentro la città universitaria della Sapienza. Entrambe con 200 posti, entrambe durante il mese di luglio".