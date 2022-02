San Lorenzo, iniziato l'iter per revocare la concessione estiva a largo Passamonti

Il Municipio II ha preso la sua decisione: l'iter per revocare la concessione degli spazi di largo Settimio Passamonti a San Lorenzo è iniziato. A settembre si era scatenata la bufera intorno al festival "Scalo Playground", gestito dall'associazione Remuria e frutto di un bando vinto nel 2020 e che avrebbe avuto come naturale scadenza ottobre 2022: troppe persone ogni sera, alcol a prezzi troppo bassi per attirare clienti, musica alta fino a tarda notte. Un gruppo di residenti riuniti in associazione aveva promosso un sit-in sotto la sede dell'ente locale e addirittura l'ex direttore del Municipio aveva scritto agli organizzatori intimando lo stop del rumore alle 22.30.

Dopo quattro mesi di silenzio su questo fronte, il susseguirsi di episodi di movida violenta tra piazza dell'Immacolata, largo degli Osci, via dei Volsci e via degli Ausoni e l'ordinanza anti-minimarket di Gualtieri firmata il primo febbraio, il 17 febbraio l'ufficio cultura diretto da Maria Carolina Cirillo ha messo nero su bianco l'istanza di revoca, indirizzando la missiva all'associazione Remuria, al II Gruppo Parioli della polizia locale e all'ufficio occupazione suolo pubblico del Municipio II. Un atto formale che viene confermato dal vicepresidente Emanuele Gisci: "Sì, è vero - risponde a RomaToday - l'iter amministrativo è iniziato, ovviamente l'associazione avrà tempo e modo di fare le proprie controdeduzioni, ma la direzione è questa".

Da quello che è possibile sapere, a convincere il Municipio a revocare la concessione è più di una violazione da parte degli organizzatori di "Scalo Playground": dal mancato rispetto del distanziamento sociale contestato dai vigili a inizio ottobre al mancato rispetto del divieto di assembramento, ma anche la somministrazione di superalcolici, vietata su aree pubbliche, da parte di una società terza all'interno della manifestazione. Un peso rilevante hanno avuto anche le numerose segnalazioni da parte della cittadinanza: troppo rumore con musica fino alle 4 del mattino e ingente afflusso di pubblico che si tratteneva in strada, riversandosi nelle vie del quartiere oltre l'orario consentito, causando anche atti vandalici.