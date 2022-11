"Curiamo la nostra chiesa": l'appuntamento per la pulitura dei muri della chiesa dell'Immacolata

Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 09:00 prenderanno il via i lavori urgenti di pulitura dei muri esterni della chiesa dell'Immacolata in zona San Lorenzo. "Curiamo la nostra chiesa" è l'iniziativa organizzata dal comitato di quartiere di San Lorenzo e dalle altre associazioni facenti parte della Rete Solidale. La chiesa dell'Immacolata è stata gravemente danneggiata da dei vandali e necessità di interventi di pulitura urgenti. 2Dobbiamo essere in tanti a prenderci cura di uno dei luoghi più significativi del nostro quartiere" dichiara il comitato di quartiere.

La partecipazione è aperta a tutti e chi desiderasse partecipare si dovrà presentare in piazza dell'Immacolata con indumenti da lavoro e guanti.