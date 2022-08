Meno parcheggi, più spazi verdi e pedonalizzazione: ecco come diventerà piazzale del Verano

Meno parcheggi, più verde, una fruibilità pedonale dei piazzali di fronte al cimitero Verano e alla basilica di San Lorenzo. E' lo scopo del II municipio che dal 2019 ha iniziato l'iter per un totale restyling dell'area e adesso può correre verso la messa a gara dell'appalto per i lavori, essendosi conclusa positivamente la conferenza di servizi.

Il concorso per pedonalizzare il Verano

Tre anni fa l'ente locale, in collaborazione con l'ordine degli architetti di Roma e del Lazio, ha lanciato un concorso per un progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di piazzale del Verano, una delle aree più grandi e centrali del territorio. Proprio di fronte all'università la Sapienza, lungo la trafficata via Tiburtina, alle porte del quartiere San Lorenzo e anticamera della movida soprattutto estiva. A vincere è stato il team di professioniste composto dagli architetti Claudia Clementini, Lorenza Bertolazzi, Assia Del Favero, Laura Giusti e Matteo Schillaci. Una squadra a schiacciante maggioranza "rosa" che ha saputo centrare le esigenze e le aspettative dei committenti. Una vittoria che alle architettrici è valsa circa 12.000 euro, più i compensi per la progettazione definitiva ed esecutiva (circa 21.000 euro) e infine per la redazione del progetto definitivo (circa 23.000 euro). In totale, i lavori costeranno poco più di 1 milione e 400.000 euro.

Cosa prevede il restyling

L'opera, come spiega anche l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi, consiste nella "totale demolizione delle pavimentazioni esistenti - fa sapere a RomaToday - nella ridefinizione dei perimetri delle aree verdi con il rifacimento delle superfici, la realizzazione di una nuova fontana, l'adeguamento e il rinnovo di tutti gli impianti, da quello elettrico all'illuminazione alle tubature e per lo smaltimento delle acque reflue, poi il restauro e il rinnovo della vegetazione orizzontale e verticale". Un lavoro imponente, che cambierà il volto di un quadrante del municipio restituendolo alla cittadinanza.

Meno parcheggi e più verde

Per farlo, ovviamente bisognerà rinunciare a dei parcheggi. "Verranno ridotti quelli esistenti e saranno ingrandite le aree verdi - conferma Rossi - ma grazie al parcheggio di largo Passamonti, che ha 123 stalli, potremo supplire a questa diminuzione". Inoltre verranno mantenuti gli accessi carrabili esistenti "regolati e filtrati", salvaguardando le attività artigianali esistenti - in gran parte marmisti e locali - , mantenendo i posti dedicati ai taxi e alle persone con disabilità. La nuova fontana, invece, sarà uno specchio d'acqua 30x37 e rifletterà l'ingresso monumentale. Giochi d'acqua sobri e due filari di bocchette per attingere. Il fondo avrà la stessa pavimentazione del resto dell'area e viene favorito il ricircolo dell'acqua.

La nuova viabilità e il parcheggio dei taxi

Per quanto riguarda la mobilità e la viabilità all'interno dell'area, il progetto vincitore prevede la sistemazione del piazzale interessato dai nodi di scambio, esterno alla pedonalizzazione, con corsie della viabilità che passano dalle 4 esistenti a 3 di 3,50 metri ciascuna, su via Tiburtina. Stessa cosa per le corsie riservate al trasporto pubblico: i bus si disporranno uno dietro l'altro, con due corsie di sosta e transito di 80 metri e larghe 4.40 metri, affiancate al tracciato del tram. In tal modo si ricava un ampio spazio pedonale con alberature. Ci sarà poi una larga banchina di 80 metri, arredata, con la stazione dei taxi collocata in prossimità.