Festival antisionista a San Lorenzo, attacco dei renziani al Pd: "Inaccettabile"

La quarta edizione del "Festival Falastin", il festival della cultura palestinese a Roma, fa litigare (di nuovo) la politica locale. L'evento, organizzato dalla comunità palestinese insieme ai Giovani Palestinesi e agli Amici della Mezzaluna Rossa palestinese, si è svolto al "Parco delle Stelle", largo Settimio Passamonti. E ovviamente erano presenti striscioni e messaggi contro Israele, contro la colonizzazione dei territori palestinesi e di invito al boicottaggio. Durante i quattro giorni di conferenze e spettacoli, è intervenuta anche la presidente del II municipio, Francesca Del Bello. Il suo assessore al sociale, Gianluca Bogino, ha trascorso una serata al festival e ha condiviso una foto sui social. Apriti cielo: "Inaccettabile che si concedano spazi a eventi simili, è una recidiva" l'attacco di Italia Viva.

Il festival palestinese scatena la polemica

Recidiva, sì. Perché esattamente tre anni fa, l'allora assessora alla cultura e alla memoria del II municipio, Lucrezia Colmayer, rassegnava le dimissioni in aperta polemica contro la sua presidente, Francesca Del Bello, per la decisione di concedere il patrocinio alla prima edizione del "Festival Falastin". Una spaccatura politica che provocò un piccolo terremoto dalle parti di via Dire Daua. Adesso, a tre anni di distanza e giunti alla quarta edizione, l'ente di prossimità non ha concesso il patrocinio ma gli spazi sì, partecipando attivamente all'evento.

Italia Viva contro Pd: "Presenziano a evento antisionista"

“È inaccettabile che il municipio II conceda uno spazio pubblico per un evento di celebrazione della cultura palestinese durante il quale vengono esposti striscioni antisionisti - l'attacco dei consiglieri capitolini di Italia Viva Francesca Leoncini e Valerio Casini, del municipale Marco Dolfi e del coordinatore romano Marco Cappa - che inneggiano al boicottaggio di Israele, alle sanzioni e al disinvestimento, il tutto alla presenza della presidente Francesca Del Bello”. “Nel 2020 successe esattamente la stessa cosa - ricordano i renziani - con il municipio che concesse il patrocinio all’evento cui partecipava il Bds, movimento per il boicottaggio di Israele. In quel caso seguirono le dimissioni dell’assessore municipale alla cultura. Registriamo dunque una recidiva inaccettabile, che rende evidenti le responsabilità del Partito Democratico su quanto accaduto ieri e in passato”.

Del Bello-Bogino: "Municipio luogo aperto, onorati sia stato scelto per festival"

RomaToday ha chiesto una replica ai diretti interessati: "Abbiamo letto le critiche mosse in questi giorni al Falastin, il festival della cultura palestinese che si è svolto a San Lorenzo - fanno sapere Del Bello e Bogino -. Per prima cosa ci teniamo a sottolineare che la presenza di iniziative che raccontino e promuovano culture diverse rappresenta per noi un’opportunità di arricchimento per il territorio e siamo onorati che la comunità palestinese lo abbia nuovamente scelto per questo evento. Teniamo poi a ribadire che il municipio II è un luogo aperto alla pluralità delle opinioni, fin tanto che espresse in maniera civile e pacifica. Saremo quindi sempre disponibili alla collaborazione e al dialogo verso tutti, senza distinzioni, anche nel garantire il diritto ad esprimere il proprio pacifico dissenso. Lo dimostrano le numerose iniziative messe in atto, come il festival dell’intercultura, arrivato alla seconda edizione e il progetto della Welcome Net".