Meno cemento più luoghi di aggregazione: ecco il progetto (dal basso) per piazza dei Sanniti

Meno asfalto, più spazi pubblici, giardini, luoghi di cultura e aggregazione. La Libera Repubblica di San Lorenzo il 25 aprile ha lanciato una petizione su Change.org per dotare piazza dei Sanniti di un nuovo giardino, lì dove un anno e mezzo fa è stato sgomberato e chiuso il Nuovo Cinema Palazzo.

"Sottrarre cemento alle nostre città a favore del verde pubblico - scrivono i militanti su Facebook - e invertire la rotta della logica di profitto che vede azioni di speculazione in ogni centimetro urbano. Questa è la scommessa che proponiamo. E la posta in gioco è alta perché si rivendicano il diritto allo studio, il diritto allo sport, il diritto alla condivisione e alla vita sociale".

Per undici anni il cinema occupato ha animato le serate - e non solo - del quartiere del II Municipio, ma da quando è stato chiuso la piazza vuota. "Ci piacerebbe rianimare la piazza - fanno sapere i militanti - a partire dallo spazio antistante l’edificio del cinema e trasformare quel cemento e le sue 8 strisce blu di parcheggio in un giardino partecipato e collettivo, uno spazio di incontro, un'aula studio all'aperto, un luogo di attività ludiche allestito con giochi, libri e panchine".

Nel giorno della Festa della Liberazione, la Repubblica di San Lorenzo ha organizzato un'azione di "guerrilla gardening" con suoni, colori, corpi e voci "che voleva dimostrare che un futuro diverso è possibile. È il momento di riattivare un processo di mobilitazione affinché le istituzioni e il Municipio II prendano nuovamente in considerazione la proposta di pedonalizzazione di piazza dei Sanniti già presentata e sostenuta dalla rete della Libera Repubblica di San Lorenzo".