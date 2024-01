La palestra popolare di San Lorenzo è stata messa a bando: "Ma noi non ce ne andiamo"

La palestra popolare di San Lorenzo è stata messa a bando ufficialmente. La sua gestione per i prossimi sei anni passerà per un avviso pubblico, messo nero su bianco il 29 dicembre con scadenza il 26 febbraio.

A bando la palestra popolare di San Lorenzo

Gli spazi, di proprietà del Comune, si trovano al civico 94 di via dei Volsci. Lì, dal 1998, un gruppo di istruttori e istruttrici insegnano karate, kick-boxing, pugilato, thai-boxe, pilates e taekwondo a giovani e meno giovani del quartiere, a costi popolari. Nelle scorse settimane hanno ricevuto una contestazione da Roma Capitale, per canoni non pagati tra il 2020 e il 2021, in piena pandemia. Circa 11mila euro che, se non pagati nei tempi dettati dalla lettera, si trasformeranno in cartella esattoriale. Nel frattempo, il dipartimento valorizzazione del patrimonio ha messo a bando la gestione degli spazi.

I debiti con il Comune e la raccolta fondi

Per vincere la sfida di ripagare il debito, l'associazione sportiva ha lanciato una raccolta fondi e diversi volti noti dello spettacolo, dello sport e dell'attivismo politico hanno messo la faccia per sostenere la campagna. Tra loro il fumettista Michele Rech, alias Zerocalcare. "Siamo riusciti a raggiungere la cifra necessaria - spiega a RomaToday Antonella Cantalini, presidente dell'associazione - quindi possiamo ripagare il debito con il Comune. Parliamo di canoni non corrisposti in un periodo nel quale per un intero anno siamo stati chiusi e per altri mesi, dopo il lockdown, eravamo ad un decimo delle attività e delle presenze, a causa del distanziamento e delle restrizioni".

"Parteciperemo, ma noi non ce ne andiamo"

Rispetto al bando, Cantalini fa sapere che la palestra popolare parteciperà: "Purtroppo questa è la conseguenza di un regolamento - continua - che non prevede la salvaguardia di esperienze anche ultraventennali, come la nostra. Forse avremo un minimo vantaggio rispetto ad altri, ma non si sa mai. A marzo abbiamo depositato l'istanza, ora vediamo cosa succederà. Rimoduleremo il nostro progetto in base ai punteggi che vengono assegnati dall'avviso. Noi ci auguriamo di vincere, non penso che ci sia qualcuno con più diritto di noi. Lascia l'amaro in bocca pensare che noi da dieci anni abbiamo fatto la richiesta di rinnovo della concessione e adesso gareggiamo per una concessione di sei anni". E se dovesse andare male? "Noi da qui non ce ne andiamo", conclude Antonella.