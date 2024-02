Sapienza aprirà nuove aule nell'area vincolata. Il municipio storce il naso: "Ma non potevamo impedirlo"

Da qualche giorno un cartello di avvio cantiere su via Cesare De Lollis ha destato la curiosità degli abitanti di San Lorenzo. Stanno iniziando i lavori del tanto atteso parco? No, ancora no. In realtà gli operai a lavoro dal 29 gennaio hanno il compito di tirare su alcuni prefabbricati temporanei per realizzare nuove aule dedicate alle attività didattiche di studentesse e studenti.

Aule temporanee Sapienza

L'opera costerà all'ateneo della rettrice Antonella Polimeni 2.181.476,31 euro e finirà presumibilmente il 28 maggio di quest'anno. Si tratta di aule temporanee, utilizzabili già prima della fine delle lezioni dell'anno accademico 2023/2024 e che tra massimo cinque anni dovrebbero essere dismesse. Da mesi, infatti, all'interno della Città Universitaria e al Policlinico sono in corso lavori di ristrutturazione di oltre cento aule.

Dal pasticcio via Scarpa a via De Lollis

Inizialmente le aule dovevano essere posizionate a via Scarpa, vicino la facoltà di Ingegneria. Lo scorso settembre le ruspe avevano iniziato a sgomberare un'area verde, con relativo abbattimento di alberi e arbusti considerati un pericolo per la sicurezza pubblica. Italia Viva, con i consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini, avevano denunciato il cantiere chiedendone lo stop: "E' un'area vincolata". La stessa Del Bello aveva spedito la Polizia Locale, anche se poi - come ricorda stessa Sapienza - nessun sigillo è stato apposto. Sembrava che l'ateneo volesse realizzare 86 posti macchina, una notizia mai confermata da Sapienza, che alla fine si è vista respingere il progetto (seppur già parzialmente iniziato) dalla Soprintendenza. Così i fondi stanziati per via Scarpa sono stati trasferiti su via De Lollis.

Il progetto delle aule temporanee

Come fanno sapere gli uffici tecnici dell'ateneo, le aule temporanee verranno collocate nel lotto di proprietà Sapienza (adiacente su due lati al lotto di proprietà comunale). Il progetto prevede la realizzazione di 3 aule da 110 posti e un'aula da 145 posti. "Tale progetto - fa sapere Sapienza - è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi (con esito favorevole del 28/06/2023) dove sono state convocate tutte le amministrazioni competenti, inclusa la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma che con una nota del 27 maggio 2023 ha rilasciato parere favorevole per l’uso temporaneo per un periodo di tempo di cinque anni".

Che fine ha fatto il parco archeologico

La preoccupazione dei residenti di San Lorenzo è che questi lavori ostacolino la realizzazione del parco archeologico, progetto che ormai sfiora i dieci anni di vita. Un tempo lì a via Cesare De Lollis, all'incrocio con via dei Dalmati, avrebbe dovuto nascere un parcheggio interrato, dove Sapienza prima aveva i campi sportivi. Venne tutto bloccato, per i ritrovamenti di reperti archeologici e la ferma opposizione della cittadinanza. Da quel momento non si è mosso più nulla, fino ad oggi.

"Siamo in fase di progettazione esecutiva"

"Quello che sta facendo Sapienza non c'entra con il progetto del parco - specifica la presidente del II municipio, Francesca Del Bello -, l'area interessata è completamente di loro proprietà. Prima doveva esserci un campo polivalente, ora hanno deciso di metterci le aule. Ricordo che è un'area con vincolo archeologico, ci sono dei reperti di epoca Repubblicana. Purtroppo, come municipio, non potevamo farci nulla". Ma allora, il parco? "Si farà - conferma Del Bello - siamo in fase di progetto esecutivo. Appena sarà pronto, andiamo in gara. Abbiamo fondi per 500mila euro da utilizzare. Ci sarà un'area verde con un parco giochi dal lato di via De Lollis".