San Lorenzo piange Aldo Bravi: morto il proprietario della trattoria "Pommidoro"

San Lorenzo perde uno dei suoi volti storici, un testimone del quartiere: si è spento a 84 anni, lunedì 20 settembre, il proprietario del ristorante "Pommidoro", Aldo Bravi.

Punto di riferimento per chi ha abitato e abita intorno a piazza dei Sanniti, Bravi da 8 anni lottava con un male incurabile e la pandemia, come racconta chi tutti i giorni lo vedeva fuori dal suo locale, non ha certo aiutato. Addirittura "Pommidoro" non ha ancora riaperto dopo il primo lockdown imposto dal Governo Conte nel marzo 2020.

Tanti i personaggi che in decenni di attività si sono seduti al tavolo di Aldo per un'amatriciana, una pajata o un carciofo alla romana, , da Alberto Moravia e Maria Callas, da Tom Cruise a Gino Strada passando per Fabio Capello e Fiorella Mannoia, ma uno su tutti si legò particolarmente a piazza dei Sanniti: Pier Paolo Pasolini. Il poeta, scrittore, giornalista e regista bolognese amava frequentare "Pommidoro" e fu proprio lì, da Aldo, che cenò il 2 novembre 1975, poco prima di essere ucciso a Ostia: "Quella sera Pier Paolo mi sembrava nervoso - ricordava Bravi in un'intervista del 2017 - così gli chiesi 'Pierpà, che c'hai?'. Lui mi rispose: 'Niente'". Quella sera Pasolini lasciò un assegno da 11.000 lire, mai riscosso, che Bravi incorniciò per esporlo nel locale.

Oggi il feretro di Aldo Bravi passerà per San Lorenzo e si fermerà davanti a "Pommidoro", dove sarà la figlia Rossana, già al fianco del papà negli ultimi anni, a proseguire la tradizione romana di uno dei locali più frequentati e amati della Capitale.

A ricordarlo tanti personaggi. Goffredo Bettini, ex parlamentare europeo del PD, commenta: "Bravi è stato non solo il gestore di una famosa trattoria di San Lorenzo, ma un punto di riferimento per artisti, intellettuali, giornalisti e sportivi in cerca di qualche chiacchierata familiare divertente e acuta. Fin dalla giovinezza ho frequentato la sua tavola, ottima per qualità e rigorosamente romana. Mi era diventato amico. Un compagno carissimo, generoso e capace di farti capire in due parole che aria tirava in città. La sua scomparsa mi addolora molto e mi toglie un altro pezzetto della Roma che ho tanto amato. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".