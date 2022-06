San Lorenzo in lutto, addio a Vincenzo il custode del campo Benedetto XV

Un altro lutto per la comunità del quartiere San Lorenzo, nel II municipio. Due mesi e mezzo la prematura scomparsa di Andrea Dorno, è deceduto il 2 giugno anche Vincenzo Ferraioli, storico custode del Campo Benedetto XV a via dei Sabelli, l'impianto di proprietà della Fondazione Cavalieri di Colombo.

Conosciuto da tutti coloro che ogni giorno utilizzano i campi, dalle squadre di calcio alle classi di alunni delle scuole di San Lorenzo che lì svolgevano l'attività sportiva mattutina, Vincenzo era ben voluto da chiunque avesse varcato quei cancelli almeno una volta. Era uno di "loro", forse un po' burbero nel "cacciare" gli atleti a fine allenamento, ma sempre protettivo e disponibile.

Uno dei primi ricordi è proprio dell'Atletico San Lorenzo, polisportiva popolare che negli ultimi mesi ha lottato affinché non venisse eliminato il campo da calcio a 11 per far spazio a padel e parcheggi: "Andare al campo non sarà più lo stesso - scrive la società su Facebook - . È un colpo per il quartiere che ti aveva adottato e a cui tu avevi restituito l'amore rendendo il centro dei Cavalieri un’oasi verde in un quartiere troppo cementificato.È un colpo per noi che ti abbiamo incontrato nove anni fa. Perdiamo la persona che più di tutti e tutte ha visto nascere e crescere, quotidianamente, la nostra Polisportiva". "Ci stringiamo alla tua splendida famiglia - il saluto dell'Atletico - . Ti vogliamo bene come tu ne volevi a noi".

Anche l'assessore allo sport del II, Rino Fabiano, a RomaToday ha speso alcune parole d'affetto in memoria di Vincenzo: "Era il punto di riferimento di tutti coloro che utilizzavano gli spazi del campo - fa sapere - tante generazioni di bambine e bambini della parrocchia dell'Immacolata, della Spes San Lorenzo e della basilica. Negli ultimi 9 anni anche dell'Atletico e poi ancora della Vis Nova calcio e basket, dei Martiri Canadesi, dei ragazzi di neuropsichiatria di via dei Sabelli, degli studenti dei licei Machiavelli e Plinio Seniore, i bambini e le bambine della scuole elementare e dell'infanzia dell'Aurelio Saffi. Vincenzo dispensava a tutti un mondo di umanità e dolcezza pur essendo rigido e severo nel rispetto delle regole del centro. Con lui perdiamo un pezzo di grande valore di una San Lorenzo che nessuno racconta ma che esiste e resiste".