San Lorenzo in lutto: è morto Andrea Dorno, anima dell'Atletico basket e di Communia

Se ne è andato all'improvviso Andrea Dorno, 26 anni, nel letto del suo appartamento in zona Scalo a San Lorenzo, quartiere che lo aveva adottato sin dal suo arrivo a Roma da Avetrana, Puglia. Forse un malore - ma sarà l'autopsia a definire le cause precise - che lo avrebbe colto nel sonno.

Capitano della squadra di basket dell'Atletico San Lorenzo, allenatore dei più piccoli, attivista di Communia e della Libera Repubblica di San Lorenzo, studente di Lettere alla Sapienza in cui animava anche il collettivo, Andrea ha fatto presto breccia nel cuore del tessuto sociale del quartiere, adoperandosi per sistemare gli spazi di via dello Scalo occupati nel 2013 all'interno di lotti abbandonati e messi all'asta. Per guadagnarsi da vivere faceva il rider e un anno fa RomaToday lo intervistò a riguardo della lotta per vedersi riconoscere il contratto da dipendenti.

"E' stato un fulmine improvviso - racconta a RomaToday Marco Filippetti di Communia - perché la sera prima, il 21 marzo, si era allenato al playground come sempre. Non c'erano avvisaglie, non ci aveva mai parlato di alcun genere di patologia". Ma la cronaca del fatto lascia il passo al ricordo: "Nonostante la giovane età e i relativamente pochi anni di militanza - prosegue Marco - Andrea era un attivista importantissimo, uno dei fautori di Communia perché l'ha rimessa in ordine e resa vivibile e uno dei principali promotori dell'Atletico San Lorenzo. Per questo vogliamo ricordarlo in quello che era diventato il suo quartiere".

Andrea Dorno mentre allena alcuni bambini al Quarticciolo (Video dalla pagina Facebook "Doposcuola Quarticciolo")

Sabato, al massimo domenica, tutta la comunità scenderà in strada per una veglia laica in suo ricordo: "Aspettiamo l'esito dell'autopsia e anche eventuali diverse indicazioni dei genitori - specifica Marco - ma l'intenzione quasi ufficiale è quella di ricordarlo tra Communia e il playground, i suoi luoghi".

Un ricordo su tutti affiora alla mente di Marco, parlando del ventiseienne scomparso due giorni fa: "Durante una delle assemblee settimanali di Communia - racconta - si è alzato e con grande serenità ci ha annunciato di aver aperto una sala studio all'interno dell'ex cinema Palazzo, prima che lo sgomberassero. Lo aveva fatto da solo, in pochissimi giorni, raccogliendo tantissime studentesse e studenti. Aveva fatto una 'dornata', come diciamo noi. Una spinta in avanti delle sue. Andrea era studente, ecologista, attivista, era un rider ed era il capitano della nostra squadra di basket. Era tante cose, forse perché riusciva a metterle una sopra l'altra, data l'altezza".