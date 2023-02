La micro-foresta di San Lorenzo con 150 piante

Una piccola oasi verde ampia 150 metri quadrati che accoglierà 150 piante donate dal progetto Ossigeno – parco dei Monti Aurunci della Regione Lazio. È la micro-foresta inaugurata nella mattina di venerdì, a San Lorenzo. Al taglio del nastro l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha commentato, a margine dell’evento: “Un intervento importante e in perfetta coerenza con la città dei 15 minuti che l’Amministrazione di Roma Capitale sta promuovendo per portare ai cittadini non soltanto i servizi e le funzioni necessarie alla vita quotidiana ma anche qualità della vita, salute e benessere".

La micro-foresta di San Lorenzo sarà in grado di refrigerare l’aria circostante di 1 o 2 gradi centigradi nei mesi estivi, stoccare CO2 (stima: 8kg/anno il 1° anno , 233 kg/anno a partire dal 5° anno) filtrare le polveri sottili, accrescere la biodiversità, migliorare l’assorbimento di acqua e la qualità del suolo. Sarà anche un laboratorio scientifico e culturale, per formare i giovani e al rispetto per l’ambiente, la convivenza e la condivisione di un “luogo in comune”. La realizzazione del progetto è stata infatti preceduta da azioni specifiche di sensibilizzazione, formazione ed educazione svolte dalla Sapienza, nell’ambito della Terza Missione, insieme all’Istituto Comprensivo Tiburtina Antica n°25.

“Tutto questo è fortemente connesso alle azioni che stiamo mettendo in campo per cambiare il modello di sviluppo urbano della nostra città in termini di lotta al cambiamento climatico, drenaggi urbani, riforestazione e abbattimento delle isole di calore” ha aggiunto Veloccia. “L’inaugurazione arriva dopo un percorso di sensibilizzazione e formazione durato oltre un anno che ha coinvolto i bambini e i ragazzi delle scuole adiacenti e la comunità locale. Un lavoro svolto in sinergia con il territorio per costruire una nuova consapevolezza ambientale e della cura dei beni pubblici: è questo il modello con cui vogliamo realizzare la città dei 15 minuti” ha concluso Veloccia