A San Lorenzo party in strada, risse e musica fino all'alba: la malamovida si fa beffe dei divieti

L'ordinanza anti-minimarket e il dispiegamento di forze dell'ordine, con presidi fissi nei luoghi della movida utili anche a presentare denunce ed effettuare test alcolemici sul posto, non sembrano scalfire minimamente le abitudini di chi affolla San Lorenzo durante il fine settimana. Anche tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio fino al mattino di oggi in tantissimi hanno riempito le strade del quartiere tra largo degli Osci, via dei Vosci, via dei Marsi e piazza dell'Immacolata, con i residenti per l'ennesima volta barricati in casa, impotenti, che come unica arma a disposizione hanno quella di riprendere con gli smartphone ciò che succede fino alle prime luci dell'alba e chiamare il 112.

Discoteca a cielo aperto

I video sui social, pubblicati dall'account "Resist San Lorenzo", testimoniano tutti scene simili: gruppi di giovanissimi assembrati in mezzo alla strada che ballano e saltano a ritmo di musica, tenendo in mano cocktail e birre che una volta finite rimangono sui tettucci delle vetture parcheggiate. Largo degli Osci è la piazza più ambita e da mesi le scene che si ripetono sono sempre le stesse, come se l'estate non fosse mai finita, ma soprattutto come se non ci fosse nessun controllo.

L'esasperazione dei residenti

Fiammetta sul gruppo "Viva San Lorenzo" scrive che "A via dei Marsi a mezzanotte sta affluendo gente, ho chiamato la polizia che mi ha risposto di sentire i vigili, a quel punto ho risposto che sabato scorso sono andata a dormire alle 4 e nessuno è venuto, quindi ho proposto di mandare una pattuglia, ma la replica è stata 'non ci deve dire lei cosa fare'". Da Instagram arriva quest'altra segnalazione: "Ci siamo lamentati per mesi della mancanza delle forze dell'ordine - le parole di un residente - . Ora la polizia c'è ma è ferma in postazione. Anche se a pochi metri in piena notte ci sono assembramenti di ragazzi senza mascherina, con musica e schiamazzi, alcol (e molto probabilmente droghe) in abbondanza come dimostrano le immagini. E molti di loro sono minorenni. Inoltre, alle molte chiamate dei residenti che chiedevano interventi il centralino della polizia ha palesemente detto che non potevano fare di più".

I controlli delle forze dell'ordine

A poca distanza dalla "discoteca" nel cuore di San Lorenzo, poco prima delle 4 di sabato 19 si è scatenata una maxi rissa in un noto locale che ha coinvolto trenta persone, con lanci di bicchieri e colpi di sedie che hanno visto coinvolto anche il titolare "reo" di aver tentato di fare da paciere e per questo ferito al volto, per fortuna senza gravi conseguenze. Venerdì 18 carabinieri e polizia di Stato hanno controllato oltre 500 persone tra San Lorenzo e Trastevere, procedendo anche alla chiusura temporanea di 10 locali.

Controlli che sono proseguiti sabato, con gli agenti della polizia di Stato che hanno controllato 449 persone e 20 esercizi commerciali. Tre persone sono state indagate in stato di libertà per disturbo alla quiete pubblica, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e oltraggio a Pubblico Ufficiale: in sede di controllo è stata sequestrata una cassa musicale. Una persona è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti: con sé aveva 96 grammi di hashish.

La polizia locale di Roma Capitale, invece, ha controllato in totale più di 500 locali pubblici ed esercizi commerciali: 60 gli illeciti contestati per violazione delle misure anti-Covid e altre irregolarità amministrative. Nel corso dei servizi di vigilanza nel I e II Municipio, per verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale n.19 del 3 febbraio 2022, sanzionato anche il gestore di un minimarket perché sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito delle 22. Verifiche mirate, inoltre, per contrastare comportamenti pericolosi alla guida, con 546 sanzioni elevate per mancato rispetto delle regole stradali.