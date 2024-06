I lavori per ricostruire il muro crollato di Villa Mercede inizieranno entro luglio

La storia "infinita" di Villa Mercede sta per vedere la luce in fondo al tunnel. Sempre che non si presentino intoppi dell'ultima ora. Secondo quanto fa sapere la Sovrintendenza di Roma Capitale, infatti, entro il mese di luglio gli uffici competenti consegneranno il cantiere alla ditta che ha vinto la gara per il rifacimento e la messa in sicurezza del muro di via dei Marrucini, crollato a dicembre 2018.

Lavori a Villa Mercede

La notizia verrà data ufficialmente nel corso di una commissione municipale del II (lavori pubblici congiunta con turismo e Pnrr) durante la prossima settimana. Dopo lungaggini burocratiche, scontri istituzionali, mediazione politica e tanto degrado, quella che ormai aveva assunto i contorni di una vera e propria saga sta per vivere il capitolo conclusivo. Come previsto a febbraio scorso, la conclusione dell'intervento arriverà per la fine dell'anno, al massimo a gennaio 2025 con il Giubileo entrato nel vivo.

Ritardi e costi lievitati

Il muro di Villa Mercede, lato via dei Marrucini, era crollato parzialmente nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018, esattamente cinque anni e mezzo fa. A rallentare la messa in sicurezza, senza la quale la strada è rimasta parzialmente inaccessibile al transito veicolare e pedonale, è subentrato anche un aumento dei costi che ha reso necessaria una rimodulazione dell'intervento. Come era stato spiegato nel giugno 2023 dalla stessa Sovrintendenza, l'aggiornamento dei prezziari da parte della Regione Lazio (luglio 2022) ha fatto sì che dalla spesa originaria di 1.350.000 euro si passasse a 2.110.000, un incremento di 760mila euro. Soldi che sono stati reperiti tramite l'assestamento di bilancio.

Abbandono e degrado

Nel frattempo, dall'assessorato al verde e ai rifiuti del II municipio sono arrivate numerose sollecitazioni, tramite lettere e email firmate da Rino Fabiano. L'ultima il 7 giugno scorso, nella quale l'assessore sollecitava un intervento di pulizia non solo del cantiere (fermo) di Villa Mercede, ma anche delle Mura Aureliane nel tratto di via di Porta Labicana, anche in quel caso con transenne installate e lasciate al degrado. A gennaio 2022 Fabiano chiese chiarezza sull'inizio degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi. A distanza di due anni e mezzo, almeno su Villa Mercede arrivano risposte.

Erba alta, rifiuti e giacigli

Proprio il 14 giugno l'assessore Fabiano si è recato lungo il perimetro di Villa Mercede per un sopralluogo. Ad oggi, quello che si nota è sporcizia, rifiuti, erba alta lungo il marciapiede e una tenda con alcune masserizie. Un luogo di rifugio per un senza dimora, come molti se ne trovano in tutto il quadrante, in particolare lungo le Mura Aureliane su viale Pretoriano e nei pressi della stazione Tiburtina, ma anche a piazza dei Siculi.