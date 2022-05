Largo Passamonti, è scontro tra residenti e organizzatori dopo la revoca della concessione

La revoca della concessione all'associazione Remuria dello spazio di largo Settimio Passamonti a Scalo San Lorenzo (è stato depositato il ricorso al Tar, fanno sapere a RomaToday), sta registrando strascichi pesanti e riaccende lo scontro tra una parte dei residenti del quartiere e gli organizzatori di Scalo Playground. L'accusa che viene mossa nei confronti dei primi è di aver "cacciato" i giovani lasciando uno spazio vuoto, facendo inoltre perdere duecento posti di lavoro.

"I lavoratori che sono stati ai margini della società, sfruttati, prima di Scalo, che fine faranno? È giusto che vadano a lavorare sottocosto per qualche vostro amico commerciante per necessità?". Il commento è di Federico, sotto l'articolo di RomaToday su Facebook, durante uno scambio di opinioni molto acceso con alcuni rappresentanti dell'associazione Viva San Lorenzo. Federico è stato tra i fondatori di Remuria, da quello che abbiamo appreso è uscito dall'associazione ma è rimasto come collaboratore e si occupa di logistica e organizzazione, lavorando sugli eventi a parco Schuster, nell'VIII municipio. "La verità è che hai mandato per strada 200 persone - scrive rispondendo a Patrizia dell'associazione - e hai sottratto ai ragazzi un’opportunità di crescita culturale e sociale, hai sottratto ai più deboli uno spazio sicuro senza abusi e molestie. Ma non hai mai chiesto cosa succedesse veramente: sei la San Lorenzo dello spaccio in piazza, delle Desiree (Mariottini, uccisa a San Lorenzo nel 2018, ndr) e dell’alcol a basso costo".

La signora, in rappresentanza dell'associazione, ha voluto replicare tramite il nostro giornale: "Rispetto alle accuse seguite alla revoca della concessione a Remuria - fa sapere - , molto forti da parte di alcuni esponenti dell’associazione, ci sentiamo di dire che sono prive di ogni fondamento e ci offendono. Rispondiamo ribadendo innanzitutto che ci siamo fatti portavoce del malessere e del disagio del quartiere che ha vissuto una vera devastazione la scorsa estate, ricordando che abbiamo incontrato l’associazione insieme alla presidente del II Francesca Del Bello, cercando soluzioni che non andassero in conflitto con la cittadinanza e permettessero a loro di proseguire, ma ci è stata chiusa la porta in faccia, a noi e al municipio. Tanto che il municipio a settembre ha inviato diverse richieste di mantenere la musica più bassa e interrompere a mezzanotte e mezza, infine chiedendo che finissero alle 22.30 ogni attività, ma non è stato fatto, si sono rifiutati".

La residente ricorda "le auto sfasciate, i muri imbrattati di scritte e di urina, gli schiamazzi e la musica alta fino all'alba" accusando i concessionari di Scalo "di non essersi chiesti quali conseguenze avrebbe comportato la loro attività. Chi organizza eventi ha una responsabilità sociale di fronte alla collettività, il lavoro si deve creare rispettando diritti e regole".

Sul nuovo bando municipale che ha lo scopo di dare in gestione quattro aree differenti del quartiere, in cambio del rispetto ferreo di diverse condizioni - tra queste non somministrare alcolici e preferire l'offerta culturale di qualità a quella commerciale - Patrizia ha le idee chiare: "Se riusciamo effettivamente a fare attività culturali in 4 zone del quartiere - commenta -, facciamo emergere a San Lorenzo una socialità qualitativamente più alta e forse mettiamo il primo mattoncino per cambiare il quartiere. Noi qui siamo storicamente abituati alla socialità, ai giovani, ad aggregarci in piazza, incontrarci, fare cultura e fare politica. Ma dev'essere una socialità sana, corretta. Vedere un'intera generazione che si sballa e si rovina non ci fa piacere".