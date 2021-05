Ripulito Largo Passamonti a San Lorenzo, Fabiano: "Indicibile quantità di rifiuti e bottiglie, che non succeda mai più"

Dopo la bonifica dell'area adesso il Municipio II ha chiesto il posizionamento delle campane per la raccolta del vetro per evitare l'accumulo di rifiuti all'interno del parco

Largo Passamonti a San Lorenzo è stato ripulito. Dopo le continue segnalazioni da parte degli utenti dovute alle condizioni dell’area che non veniva ripulita da tempo, adesso il parco è tornato ad essere fruibile e soprattutto sicuro. I cumuli di immondizia composti dalle innumerevoli bottiglie di vetro e i resti di serate in compagnia, hanno lasciato il posto al verde e ai residenti che oggi ricominciano a godere di una zona verde curata e ripristinata. Il parco inoltre era stato protagonista di alcune vicende di cronaca negli ultimi giorni, riguardo all'accoltellamento di un ragazzo di 23 anni dopo una lite.

Largo Passamonti: “Che non succeda Mai più”

“Che non succeda mai più” è l’augurio di Rino Fabiano Assessore Ambiente Verde e Sport Municipio 2 che sui social pubblica l’intervento di pulizia straordinaria di largo Passamonti.

“Dopo le devastazioni di questi mesi create da migliaia di persone che con fare sprezzante e distruttivo hanno, nonostante il coprifuoco sulla salute pubblica, devastato i giardini di Largo Passamonti a San Lorenzo, finalmente abbiamo ottenuto la dovuta attenzione da parte delle istituzioni superiori per liberare il parco da una indicibile quantità di rifiuti e bottiglie. - continua l’assessore- il Municipio procederà alla rimessa in ordine di tutte le parti verdi del parco . Nei mesi che verranno il parco verrà animato e gestito dall'Associazione Remuria che ha vinto il bando per l'estate romana municipale nel rispetto di regole e orari. Verrà animato come sempre dai ragazzi e le ragazze del Playground San Lorenzo che se ne sono sempre presi cura con dedizione e sacrificio. E infine mi auguro che verrà animato e vissuto da tutti i cittadini e le cittadine del quartiere che hanno veramente tanto bisogno di spazi pubblici all'aperto per vivere la socialità e lo stare insieme.

Intervento del Municipio II

Dopo l'ultimo intervento avvenuto il 14 aprile 2021, il Municipio II è stato costretto a reintervenire a seguito delle devastazioni segnalate negli ultimi giorni. Attraverso gli operatori Ama il parco è stato ripulito dalle migliaia di bottiglie abbandonate, inoltre con la ditta di manutenzione del verde orizzontale municipale è stato possibile ripristinare le aiule e le aree verdi, così come spiega anche l’assessore Fabiano: “Abbiamo recuperato tutti i prati, le siepi, i viali del parco e pulito completamente l'area cani. Ho personalmente fatto richiesta tramite gli uffici che vengano posizionate una o due campane per il vetro all'ingresso del giardino- conclude- Non ci sarà più spazio per chi pensa alla socialità come furia alcolica distruttiva . Al meno per quanto mi riguarda. Ringrazio le squadre di Ama Linea Decoro per l'intervento. Sono stati straordinari”.